Предполагаемый самолет с Пелоси летит в аэропорт Тайбэя

Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань, сообщает Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников.

Аккаунт приводит два текстовых сообщения из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System) между пилотами самолета с позывным SPAR19 и наземной службой, сообщает РИА «Новости».

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Автор записи комментирует: «Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй, из только что отправленного сообщения ACARS! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании «свой-чужой», также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй».

Как сообщает ТАСС, пока не ясно, будет ли борт сопровождать американские или тайваньские истребители. За перемещениями самолета ВВС США, на котором может быть Пелоси, в режиме онлайн наблюдают около 330 тыс. человек. Данные о пункте назначения не указаны.

По данным тайваньских СМИ, менее чем через два часа спикер Палаты представителей Конгресса США прилетит в Тайбэй с необъявленным визитом.

Согласно данным сайта Fightradar24, Boeing С-40С с позывным SPAR19 вылетел в понедельник из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север, что не исключает курса на Тайвань.

Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.

Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.