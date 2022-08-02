Роспотребнадзор напомнил, кто купается в фонтанах

Купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто и не обеззараживается, а различные коммуникации и подсветка при купании могут стать причиной различных травм и удара током, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Вода в фонтане обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается – она не будет такой же чистой, как в бассейне. Зачастую в фонтане купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов», – говорится в сообщении Роспотребнадзора в Telegram.

«Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Самые неприятные «гости» воды в фонтане – энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», – предупредили в ведомстве.

Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся, и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека, так, к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка – неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током, пояснили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что купание в фонтанах может привести не только к простуде, но и к различным инфекциям.