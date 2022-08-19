Стало известно о намерении Финляндии и Швеции обсудить с Турцией вступление в НАТО

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19 августа, пятница | Последнее обновление — 18:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин указал Макрону на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно о намерении Финляндии и Швеции обсудить с Турцией вступление в НАТО
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Представители Анкары, Хельсинки и Стокгольма проведут в августе встречу, на которой обсудят вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.
«В настоящее время министерство иностранных дел республики готовит встречу между официальными лицами трех стран. Ожидается, что на ней будут рассмотрены пункты Меморандума о взаимопонимании, согласованного Финляндией, Швецией и Турцией на Саммите НАТО в Мадриде», – цитирует ТАСС министра.
Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Швеция и Финляндия до сих пор не удовлетворили запросы Турции по экстрадиции в соответствии с ожиданиями Анкары, процесс членства этих стран в НАТО будет заторможен в случае невыполнения обязательств.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО
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Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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В МИД оценили перспективу возможного столкновения с США и НАТО
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Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», – сказал Нечаев на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально».
По словам Нечаева, правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерал-глобалистские круги допускают разговоры о понижении порога применения ядерного оружия, подчеркнув, что подобные угрозы озвучивает не Россия.
Ранее Нечаев заявил, что использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства.
Столтенберг объявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию с Косово
Международные силы безопасности в Косове (КФОР), работающие под эгидой НАТО, готовы вмешаться в ситуацию в регионе, если стабильность окажется под угрозой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
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Названы две причины сокращения западной военной помощи ВСУ
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«Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что Запад дал Украине три месяца на контрнаступление. При этом объемы поставок западного оружия для ВСУ сокращаются, пишет Politico.
«Страны НАТО вкладывают деньги в Украину, а военных успехов у них нет. Причем большинство западных лидеров прекрасно понимают, что рассчитывать на серьезные военные успехи ВС Украины им не приходится. Вопрос лишь в том, как долго они смогут затягивать конфликт. Таким образом, «партнерам» Зеленского нужен формальный повод для сокращения помощи до минимальных значений», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
«Таким поводом, скорее всего, станет невыполнение требований контрнаступления со стороны ВСУ в ближайшие месяцы, а также отсутствие каких-либо военных побед», – предположил Сивков.
По его словам, у Запада есть не только финансовые, но и чисто военные причины для сокращения объемов помощи. «В НАТО осознают, что военные поставки в интересах ВСУ – это, по сути, передача зарубежных технологий в распоряжение ВС России. Наши специалисты в результате боев захватывают западные образцы техники, изучают, а потом изобретают средства борьбы с ней», – отметил собеседник.
«В итоге украинские военные в ближайшие три месяца, как указывает Daily Telegraph, вряд ли рискнут хоть где-то пойти в контрнаступление. И это станет поводом для еще большего сокращения западной военной помощи. Чего ждать в итоге? Думаю, мы увидим массовый побег представителей украинской власти. А разрозненные подразделения противника будут сдаваться нашим войскам. Но капитуляцию никто подписывать не станет», – уверен эксперт.
«Еще одна проблема заключается в том, что происходящее на Украине Запад воспринимает отчасти как собственное поражение, которое возымеет тяжелые геополитические последствия. В результате лидеры стран-участниц НАТО будут увеличивать военные бюджеты и готовить свои армии к крупным военным конфликтам. Ранее те же европейцы всерьез этим вопросом не занимались», – заключил Сивков.
Напомним, издание Daily Telegraph сообщило, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.
По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложения и побудить Украину пойти на уступки.
На этом фоне в июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики. Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», передает РИА «Новости».
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Зеленский заявил о планах Турции взять «шефство» над Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова взять шефство над восстановлением Харькова и Харьковской области.
«Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Накануне Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины. В четверг представители Анкары и Киева в присутствии Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана подписали соответствующий меморандум.
Эксперт оценил риски возвращения тактического ядерного оружия на корабли ВМФ
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«На данный момент тактического ядерного оружия, размещенного на кораблях, нет ни у одной из сторон. Но возродить его можно за несколько месяцев. Вопрос лишь в целесообразности таких действий», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием.
«Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – напомнил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
«Соответствующие носители и заряды после достижения соглашения были вывезены в арсенал на хранение, значительная часть зарядов была ликвидирована. Вашингтон снятые с кораблей ядерные «Томагавки» переделывал в уже неядерные следующих модификаций. Так что ТЯО корабельного базирования, снятое в ту пору, на складах уже не хранится, и ни одна из сторон не располагает боеготовыми системами», – рассказал эксперт.
Вместе с тем, как заметил собеседник, технически разместить тактическое ядерное оружие на российских кораблях несложно. «Разработки таких типов боеприпасов продолжаются. И они могут быть установлены в том числе на морские носители. Да и сами носители у нас, как правило, создаются с учетом возможного переоборудования под ядерный заряд. Если будет принято политическое решение, его можно реализовать в течение нескольких месяцев», – отметил он.
Однако Крамник усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – рассуждает эксперт.
«При этом разместить ТЯО можно практически на любом корабле. В советские годы ядерные версии имели почти все виды ракет, поэтому от ракетного катера до ракетного крейсера все могли нести этот тип вооружения при необходимости. На боевой службе иногда даже на сторожевых кораблях могли быть, например, ядерные глубинные бомбы. Соответственно, так же будет и здесь. Вопрос лишь в практической целесообразности установки этой ракеты или другого оружия», – сказал Крамник.
Собеседник добавил, что в случае возрождения тактического ядерного оружия на российских кораблях, наша страна формально ничего не нарушит. «Зато фактически мы разорвем 30-летнее соглашение. И тогда американцы, видимо, тоже начнут решать задачу размещения ТЯО на своих кораблях», – говорит он. По словам Крамника, необходимость разработки новой тактической ядерной ракеты для ВМС США обсуждается в Вашингтоне уже несколько лет.
«В первую очередь Вашингтону тактическое ядерное оружие может понадобиться в борьбе против Китая, поскольку Пекин в западной части Тихого океана начинает получать численное превосходство над американцами. Что касается нас, то в последние годы Россия не является основным перспективным противником для Вашингтона. Но при возрождении ТЯО на ВМФ России, наверное, они задумаются на тему политической целесообразности возращения тактического ядерного оружия и на свои корабли. Технических трудностей у них здесь, скорее всего, не возникнет», – заключил Крамник.
Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Такую мысль ученый высказал, когда принимал участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.
«В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева.
Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами. «Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев.
В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине.
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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Названо самое слабое место НАТО
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Наиболее слабым местом НАТО является черноморское побережье, поэтому альянс стремится укрепить свои рубежи в этом регионе, пишет Bloomberg.
По данным агентства, на сегодняшний день около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в Трансильвании.
После начала спецоперации России на Украине страны НАТО вознамерились не допустить, чтобы один из самых бедных регионов Европы был настолько беззащитным, передает РИА «Новости».
Эксперты отмечают, что Черное море для России — «ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны».
По словам аналитика Мэтью Орра, Россия отдает приоритет Юго-Восточной Европе. «Это показывает, насколько русские обеспокоены этим регионом, насколько они хотят иметь там сильное военное присутствие – и на это НАТО должна ответить», – говорит он.
СМИ сообщают, что после начала российской спецоперации на Украине члены НАТО договорились о создании четырех новых боевых групп для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. При этом затраты на строительство объектов инфраструктуры в Румынии составят не менее 12,2 млрд долларов. При этом дороже всего обойдется зенитно-ракетная батарея ЗРК Patriot, подытоживается в материале.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно.
В офисе генсека ООН высказались о сроках полного прекращения огня на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждал усилия по урегулированию на Украине, однако до конкретных переговоров по остановке боевых действий еще далеко, заявил заместитель представителя генсека Фархан Хак.
По его словам, на переговорах, в частности, обсуждались миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и миссия по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке.
«Сказать что-то большее про усилия по прекращению боевых действий нельзя. Очевидно, что на сегодняшний день боевые действия продолжаются», – цитирует ТАСС Хака.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Антониу Гутерришем обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Также стало известно, что Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины.
Напомним, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
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Эрдоган предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Это была моя первая поездка в Украину после начала войны. В ходе наших встреч с господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. Конечно, главной темой наших переговоров была война, которая идет уже около полугода. Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», – передает РИА «Новости» его слова.
Эрдоган добавил, что в ходе трехсторонней встречи были обсуждены шаги, которые можно предпринять для активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна.
Также турецкий лидер заявил, что планирует обсудить с российским коллегой ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры.
«Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: «Мы не хотим испытать новый Чернобыль», я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», – сказал он.
Также Эрдоган подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Путиным по вопросам Сирии.
«Я говорю: «Давайте закрепим этот процесс», проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом. Мы продолжим этот процесс. Очень хотелось бы, чтобы мы могли более эффективно провести эти работы и с Ираном, но этого не произошло. В настоящий момент мы продолжаем эту солидарность и единство с Россией с той же решимостью», – сказал глава Турции.
По его словам, Минобороны Турции и разведка находятся в контакте с Россией по шагам, предпринимаемым в Сирии.
«На данный момент наши силы безопасности, разведка и Министерство национальной обороны находятся в контакте с Россией по поводу каждого шага, который мы предпринимаем в Сирии. Мы находимся в постоянном контакте с ними», – заключил Эрдоган.
17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему роль генсека ООН в текущих событиях для России скорее выгодна, если не сказать больше.
Эрдоган обсудил с Зеленским пути завершения конфликта на Украине
На трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Антониу Гутерришем обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине, пишет Reuters.
«Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш согласны, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за переговорным столом», – приводит РИА «Новости» слова президента Турции Реджепа Эрдогана.
«Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения войны на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш», – цитирует ТАСС Эрдогана.
Президент Турции призвал международное сообщество прилагать больше усилий для урегулирования кризиса на Украине. Со своей стороны он добавил, что Анкара готова оказать содействие России и Украине в возобновлении стамбульского процесса переговоров между сторонами конфликта.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Также стало известно, что Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины.
Напомним, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
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Стала известна тема переговоров на встрече Эрдогана с Гутерришем и Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине, говорится в сообщении управления по коммуникациям администрации турецкого лидера.
В администрации Эрдогана подтвердили планы трехсторонней встречи, отметив, что на ней будут обсуждаться шаги для прекращения конфликта на Украине «дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки», передает РИА «Новости».
Напомним, трехсторонняя встреча Гутерриша, Зеленского и Эрдогана пройдет во Львове в четверг.
До этого Гутерриш проводил телефонные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, они обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.
В ООН назвали разговор генсека и министра обороны России очень хорошим.
Появились сообщения о массированном обстреле территории Сирии со стороны Турции
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Подконтрольная курдам территория на севере Сирии подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны Турции, сообщают СМИ. Однако сирийские курды не подтверждают, что на севере страны уже идет турецкая операция.
Жителям приграничных с северной Сирией регионов Турции рекомендовано оставаться в укрытии. Предположительно, речь идет о начале военной операции Турции, пишет «Московский комсомолец».
Сирийское агентство SANA сообщает, что самолеты турецких ВВС совершают интенсивные разведывательные полеты над приграничными с Турцией районами в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. Полеты происходят на фоне сообщений о продолжающейся концентрации турецких войск, передает ТАСС.
Сообщается, что жителей турецких территорий призвали не покидать дома, для оповещения турецкие военные использовали громкоговорители в мечетях. SANA считает, что Турция готовится к «новой агрессии на сирийских территориях».
Однако представитель «Сирийского демократического совета» в США Бассам Сакер заявил, что «никаких атак не было». В СДС «заметили, что увеличили число атак беспилотников в районе, они нацелены на гражданских, руководство самоуправлений, что нехорошо для стабильности в районе». Как заявил Сакер, США и Россия уверили курдов, что военной операции Турции не будет, передает РИА «Новости».
Напомним, ВВС Турции нанесли удар по военным объектам в окрестностях Алеппо, трое сирийских военных погибли, шесть военнослужащих получили ранения.
В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».
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В Сенате США призвали Турцию отказаться от военного сотрудничества с Россией
Новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.
Менендес выразил обеспокоенность «сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки» С-400. Сенатор считает, что на фоне специальной военной операции России на Украине «у Турции есть обязанность и возможность недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе». Для этого, по словам Менендеса, Турция должна «полностью отказаться от любого военного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.
Сенатор также отметил, что Турция совершает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции», задерживала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду на то, что Анкара «изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями» перед НАТО, будет «тем конструктивным партнером в регионе, которым может быть».
Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.
Эрдоган собрался инициировать встречу Путина и Зеленского
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил из Львова телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.
«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», – сообщил корреспондент телеканала из Львова, передает РИА «Новости».
Тем временем телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщил, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» по Украине.
«Зеленский четыре раза предлагал президенту России Путину двусторонний саммит. Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом «Нет конкретного вопроса для решения лидеров». Однако до трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию. Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент России Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить «дорожную карту». Затем делегации могут начать работу по воплощению этой «дорожной карты» в жизнь». Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове в присутствии генсека ООН Гутерреша», – отметил телеканал.
Путин ранее заявлял, что возможность встречи с Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
В Кремле также говорили, что президент России не отказывается от встречи с Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву.
Жертвами удара турецких ВВС стали трое сирийских военных у Алеппо
ВВС Турции нанесли удар по военным объектам в окрестностях Алеппо, трое сирийских военных погибли, сообщило минобороны Сирии.
Еще шесть военнослужащих получили ранения. Как сообщило военное ведомство Сирии, турецкие ВВС «сегодня после обеда… нанесли удары по некоторым военным объектам», передает РИА «Новости».
Неделю назад газета Turkiye со ссылкой на свои источники сообщила, что президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры по предложению российского лидера Владимира Путина.
В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».
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