Кулеба сравнил призывы немецких политиков запустить «Северный поток – 2» с наркоманией

Призывы немецких политиков о временном запуске российского газопровода «Северный поток – 2» напоминают ситуацию с наркозависимостью, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Призывы некоторых немецких политиков запустить «Северный поток – 2» ненадолго, а потом закрыть, совершенно иррациональны. Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: «Только в последний раз!». Не осознавая разрушительных последствий каждого «последнего раза», – передает РИА «Новости» его сообщение в Twitter (запрещен в России).

Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.