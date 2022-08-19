Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за обстрелов ВСУ

Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

Накануне ВСУ устроили массированный обстрел Энергодара из тяжелой артиллерии. Днем ранее задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, работавших наводчиками ВСУ.

Напомним, в Министерстве обороны России предупреждали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой. По имеющимся у Минобороны РФ данным, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. В МИД России обвинили киевский режим в ядерном шантаже. В Госдуме заявили о недопустимости ядерного терроризма со стороны киевской хунты.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.

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