Эксперт назвал причины «странного» уважения Индии к России

«Россия – стратегический партнер Индии, поэтому Дели не поддерживает антироссийские санкции Запада, считая их ситуативными и не касающимися индийской стороны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее издание Washington Examiner написало о «странном» уважении Индии к России.

«Индия – самая большая демократия мира, и ее хорошие отношения с Россией поддерживаются большинством индийцев, причем – уже не первым поколением, ведь у нас близкие двусторонние отношения с 70-х годов прошлого века. Поэтому в «странном» уважении Индии к России на самом деле нет ничего странного», – пояснил руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

По его словам, на самом деле в Дели считают тоже странным, почему они должны присоединяться к санкциям США и Евросоюза против России, осуждать российскую спецоперацию на Украине и следовать за другими ситуативными изменениями политики Вашингтона и Брюсселя, жертвуя отношениями со своим стратегическим партнером – Москвой.

«Для Индии то, что сейчас происходит на Украине, – локальный конфликт, не более. К тому же Индия ведь не разорвала отношения с США после вторжения американских войск в Ирак, хотя Саддам Хусейн был ключевым партнером Дели. Вообще-то у Индии долгая и тяжелая история с кровавыми пятнами западного колониализма, так что их игнорирование антироссийского курса США и ЕС логично и понятно», – сказал собеседник.

Политолог напомнил, что США используют Индию как союзника против китайского внешнеполитического курса, и эта роль для Дели приемлема. «Но Вашингтон безосновательно считает, что индийское государство должно быть участником и всех других американских повесток по всему мира, чего, конечно, не будет. Независимо от того, подрывает это главные интересы внешней политики США или нет», – резюмировал Куприянов.

Ранее обозреватель Washington Examiner Том Роган в авторской заметке посетовал, что Индия выказывает «странное» уважение к России, проявляющееся в неосуждении спецоперации на Украине, в неприсоединении к антироссийским санкциям Запада, в военно-техническом сотрудничестве с Москвой.

«Индия продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Моди оказывает радушный прием высокопоставленным представителям российских спецслужб», – указал он, добавив, что такая политика Индии идет «вразрез с подавляющим большинством демократий».

«Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества против сильнейших противников США и поддержку демократии, международной стабильности и свободы личности», – написал обозреватель.

В свою очередь представитель Госдепартамента США Нед Прайс на пресс-конференции сказал, что переориентация внешней политики Индии на отдаление от России – долгосрочный процесс, не похожий на то, как просто погасить свет, «щелкнув выключателем», и напомнил, что двусторонние отношения Москвы и Дели «уходят в прошлое на десятилетия», пишет The Hindu.

На вопрос о том, что Индия увеличивает импорт российской нефти и удобрений и ведет с Россией военно-техническое сотрудничество, Прайс сказал: «Не мне говорить о внешней политике другой страны», посетовав, при этом, что Индия не осудила спецоперацию России на Украине в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

Стоит отметить также, что в прошлом месце Палата представителей США одобрила поправку, которая позволяет Индии избежать санкций в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») за приобретение у России ЗРК С-400.

Американский конгрессмен индийского происхождения Ро Ханна в выступлении в зале Палаты представителей также сказал, что нет более важных отношений для стратегических интересов США, чем американо-индийское партнерство.

Ранее старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в своей колонке для газеты ВЗГЛЯД пояснил, зачем Запад хочет подорвать отношения России и Индии.