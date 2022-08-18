США признали неспособность заставить Индию сейчас разорвать отношения с Россией

Соединенные Штаты считают для себя долгосрочным вызовом исторически близкие отношения России с такими странами, как Индия, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, комментируя участие Индии в предстоящих военных учениях «Восток» в России.

«Мы <...> признаем, что это не то же самое, что просто нажать на выключатель. В особенности для стран, у которых исторически имеются отношения с Россией, отношения, которые в случае с Индией уходят корнями в предыдущие десятилетия. Это будет долгосрочной задачей – переориентировать внешнюю политику в сторону от России», – передает ТАСС слова Прайса.

«Это не то, что мы можем сделать в одночасье. Мы не можем сделать это за несколько недель и даже месяцев. Мы рассматриваем это как долгосрочный вызов», – признал представитель Госдепартамента.

Напомним, армия Китая анонсировала участие в учениях «Восток-2022» в России. Помимо Китая и России, в них примет участие еще ряд стран, в том числе Индия.