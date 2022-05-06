Запад хочет подорвать отношения России и Индии

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6 мая, пятница  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
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Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

Газпром не списывает «Северный поток – 2» со счетов Петр Ковалев/ТАСС
Россия решила задействовать для внутренних нужд неиспользуемые на российской территории газопроводы, построенные под проект морского «Северного потока – 2». Эти трубы помогут развитию газоснабжения в северо-западных регионах страны. При этом заявление Газпрома наполнено оптимизмом вокруг судьбы самого «Северного потока – 2». Есть ли шансы, что этот газопровод будет когда-нибудь запущен в эксплуатацию? Подробности...
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
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Украинская армия глушит страх наркотиками

В расположении ВСУ были обнаружены препараты против страха кадр из видео
Украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Препараты, которые применяют силовики, помогают подавлять страх и боль, отключаться от ужасов войны и идти в бой в состоянии эйфории. Кто поставляет подобные стимуляторы украинским военным и чем опасны эти вещества? Подробности...
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Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

Офицеры ВСУ видят позиции российских войск «глазами Илона Маска» REUTERS/Nikola Solic
Пентагон предоставляет Киеву разведданные, которые помогают наносить удары по российским командирам, утверждает газета NYT со ссылкой на топ-чиновников США. Такое происходит впервые со времен холодной войны. Получается, что американцы по сути уже участвуют в боях против России, пусть и чужими руками, и наши потери – отчасти на их совести. Или же прямым участием в войне считается только появление на поле боя сухопутных войск США? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад хочет подорвать отношения России и Индии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Намеки на общую позицию НАТО и Индии по Украине есть. Они осуждают гуманитарный кризис и призывают к деэскалации. Если НАТО нуждается в опоре на Индию для создания «антироссийского фронта», то индийцам Запад нужен для сдерживания Китая. Подробности...

Учтет ли Россия интересы других стран на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После окончания боевых действий на украинской территории настанет время не только мира, но и нового баланса интересов на этом пространстве. Чьи интересы и как учитывать – все это будет решать победитель, то есть Россия. Подробности...
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Дикая орда и сантехфаянс

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гипотетический труд неведомых берлинских креативщиков спустя три четверти века мощно и плодотворно отозвался в европейской саге про дикую орду и светлые унитазы. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Обмен людей на продукты

Германию больше не за что уважать

Евросоюз не смог отказаться от русской нефти

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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Камран Гасанов

    Запад хочет подорвать отношения России и Индии

    Камран Гасанов
    старший преподаватель РУДН
    		6 мая 2022, 09:40

    Администрация Джозефа Байдена оказывает давление на всех сколько-нибудь весомых игроков в мировой политике и экономике, чтобы сподвигнуть их на присоединение к антироссийским санкциям и не дать России возможность компенсировать «уход Запада» наращиванием связей с третьими странами.

    Живой и наглядный пример стараний Запада изолировать Россию от глобального рынка – Индия. Сразу четыре ведущие страны НАТО за последний месяц провели переговоры с индийскими властями. 12 апреля в Нью-Дели прилетели глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Остин на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД и Минобороны Индии Субраманьямом Джайшанкаром и Раджнатхом Сингхом объявил, что две страны запустят обмен данными в сфере космической обороны и будут сотрудничать в киберпространстве, проводя совместные учения.

    Увеличивая свои военно-космические связи с Индией, американские министры рассчитывают ослабить российско-индийские отношения. Менее чем за две недели до их визита в Нью-Дели прибыла российская делегация, также в составе глав МИД и Минобороны. На переговорах с индийцами Сергей Лавров обсуждал создание альтернативной SWIFT платежной системы для оплаты взаимной торговли в рупиях и рублях. После начала эскалации на Украине Индия увеличила закупки российской нефти. Если за весь 2021 год ее импорт составил 16 млн баррелей, то за два месяца украинской спецоперации Индия купила у России уже 13 млн баррелей, справедливости ради ­– с 20-процентной скидкой.

    На встрече тет-а-тет Блинкен и Остин избегали резких заявлений. Они не требовали у Индии отказаться от российской нефти, но надеялись на какие-то преференции со стороны индусов в обмен на укрепление связей с США. «Индия должна принимать свои собственные решения о том, как она подходит к этому вызову», – сказал Блинкен. При этом он косвенно намекнул на то, что США ждут от Индии хоть какого-то давления на Россию. Вашингтон считает «важным, чтобы все страны, особенно те, у кого есть рычаги влияния, оказали давление на Путина, чтобы он прекратил войну». Блинкен призывает демократии «стоять вместе» и «говорить единым голосом, защищая ценности, которые мы разделяем». Индию, в отличие от Китая, американское руководство считает демократической страной.

    Лидер США Джозеф Байден действует более беспардонно. 11 апреля на видеоконференции с премьером Индии Нарендрой Моди он открыто попросил коллегу не увеличивать закупки российской нефти.

    Фото: AP/TASS

    Наравне с американцами в борьбу за Индию включилась ее бывшая метрополия. 31 марта в поисках более тесных британо-индийских связей и накануне визита в Нью-Дели Сергея Лаврова, туда прибыла глава Форин-офиса Элизабет Трасс. Она вернулась в Лондон с пустыми руками. Великобритания попытала счастье во второй раз: 21 апреля в Индию пожаловал лично премьер-министр Борис Джонсон. На этот раз британцы добились большего. Джонсон объявил об установлении «нового и расширенного» партнерства в обороне и безопасности. Британец всячески хвалил и задабривал коллегу, называя Индию «крупнейшей демократией» и предлагая ей совместную разработку нового истребителя. Последний шаг – сенсационный, учитывая, что Запад всячески старался не допускать бывшую колонию к современному вооружению.

    Учитывая, что Индия – исторически является рынком сбыта российского оружия, британцы хотят нанести удар по России и в сфере ВПК. Они готовы выпустить генеральную экспортную лицензию для Индии, что позволит экспортерам ускорить поставку военного оборудования в эту страну. Такие разрешения британцы выдавали лишь США и членам ЕС. Осенью 2022 года Джонсон намерен заключить торговое соглашение между Индией и Великобританией.

    Но убедить Моди повлиять на Путина у Джонсона тоже не вышло. Индийский премьер ограничился тем, что призвал к «необходимости немедленного прекращения огня на Украине и использования диалога и дипломатии для решения вопросов». Экономические рычаги для реализации этих целей Моди пускать в ход не готов. В посольстве Британии за Моди додумывал Джонсон, сказав: «Индийцы хотят мира. И они хотят, чтобы русские ушли. И я с этим полностью согласен».

    После англосаксов за дело принялись лидеры ЕС – Германия и Франция. 2 мая Моди приняли в Германии. Приняли как следует, с воинскими почестями. Шольц не стал раздражать коллегу и любезно согласился на просьбу не допускать на встречу журналистов, готовивших острые вопросы по Украине. Канцлер призвал Индию к более тесному сотрудничеству, не критикуя ее позицию по спецоперации. «Мы должны рассматривать демократию как дело человечества, которое нас объединяет и за которое мы несем ответственность», – сказал он. Авансом за возможную солидарность Индии с Западом ФРГ пообещала выделить до 2030 года около 10 млрд евро на совместные проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и защиты климата. Моди и Шольц подписали всеобъемлющее соглашение по миграции и 14 деклараций о намерениях, включая сотрудничество в использовании «зеленого» водорода. В тот же день бундесправительство преподнесло Индии еще один «подарок» – страна все-таки будет приглашена на саммит G7, который пройдет 26-28 июня в баварском Эльмау.

    Объятиями (в прямом и переносном смысле этого слова) Моди встретил и французский президент Эммануэль Макрон. 5 мая МИД Франции поспешил объявить, что две страны достигли «широкого понимания позиций друг друга» по ситуации на Украине. Более того, в сообщении Елисейского дворца сказано, что Дели и Париж «безоговорочно осудили убийство мирных жителей на Украине и призвали к немедленному прекращению боевых действий». В понимании французских властей это значит осуждение России, но у Индии к этому неоднозначное отношение. Поэтому та часть заявления, где говорится о «незаконной и неспровоцированной агрессии против Украины», осталась без подписи Нарендры Моди.

    Анализируя переговоры представителей США, Британии, Германии и Франции с Индией, можно прийти к выводу, что это скоординированная политика стран НАТО и Евросоюза по внесению раскола в индо-российскую дружбу и партнерство. Список переговоров с Индией не ограничивается четырьмя странами. В Нью-Дели побывали также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, министры иностранных дел Польши, Португалии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии. Между визитами в Берлин и Париж Моди посетил Данию, где принял участие во втором индийско-скандинавским саммите совместно с премьерами Исландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. 

    Определенные намеки на общую позицию НАТО и Индии по Украине есть. Они осуждают гуманитарный кризис и призывают к деэскалации. Если НАТО нуждается в опоре Индии для создания «антироссийского фронта», то индийцам Запад нужен для сдерживания Китая. В последние годы обострились территориальные споры между КНР и Индией. ЕС все больше склоняется к антикитайской политике Байдена. Поэтому единый фронт против Китая в составе США, ЕС и Индии возможен. При этом помощь в противостоянии Пекину не обязательно перевешивает выгоды для Индии от партнерства с Россией. Растущая индийская экономика нуждается в нефти и газе, а ее Европа и США предоставить не могут.

    Нью-Дели с благодарностью будет принимать «дары» Запада в виде кооперации в области высоких технологий, обороны, ВИЭ и цифровизации, но не в ущерб своей многополярной политике, подразумевающей диалог и партнерство со странами БРИКС, прежде всего с Россией.

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