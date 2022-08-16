В Генштабе ВС обвинили Запад в провоцировании глобального кризиса

Западные страны провоцируют глобальный продовольственный кризис, вводя ограничения в отношении России, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности.

«Деструктивное влияние оказывают введенные против России санкции, создающие предпосылки к глобальному продовольственному кризису. Нарушаются отлаженные механизмы поставки зерна и удобрений мировым потребителям», – приводит его слова ТАСС.

По словам Костюкова, до введения санкций Россия ежегодно поставляла свыше 20 млн тонн зерновых культур и около 11 млн тонн удобрений на Ближний Восток и в Северную Африку, в том числе в Египет, Саудовскую Аравию, Сирию и другие страны.

Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса.

Также сообщалось о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что антироссийские санкции впервые будут не ужесточены, а наоборот – смягчены. И коснется это, если верить источникам, экспорта российского зерна и удобрений.