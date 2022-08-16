Мэр Нарвы отказалась баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34

Мэр Нарвы Катри Райк объявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии в марте 2023 года после решения правительства о демонтаже танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.

«Я не буду баллотироваться. Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. Сейчас я стараюсь работать только на благо Нарвы. Сейчас я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение (о демонтаже танка)», – передает РИА «Новости» слова Райк порталу государственного телерадиовещания ERR.

Тем временем портал Delfi сообщил, что Эстония закрыла границу на пограничном с Россией пункте Нарва – Ивангород.

«По словам очевидцев, эстонские пограничники уже несколько часов не пропускают едущих из РФ людей, среди которых и жители Эстонии. У портала пока нет данных о том, когда откроется граница», – говорится в сообщении.

Delfi предполагает, что временное закрытие границы связано с тем, что во вторник в Нарве проходит демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов.

Портал государственного телерадиовещания ERR ранее сообщил, что танк уже снят с постамента и погружен на военный трейлер, который начал движение в сторону Таллина. Танк будет доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином. Демонтаж других советских памятников продолжается.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.

Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.

До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.