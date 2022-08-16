На «Тавриде.АРТ» открылся «Фестиваль возможностей»

В рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму начал работу «Фестиваль возможностей» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На протяжении четырех дней 4 тыс. молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий, в том числе 800 победителей и финалистов проектов платформы «Россия – страна возможностей», примут участие в десятках мастер-классов, лекциях, тренингах, а также встречах с наставниками и экспертами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» представлена двумя площадками на фестивале «Таврида.АРТ»: лаунж «Россия – страна возможностей» в арт-кварталах и территория «Город возможностей» в арт-кластере.

«В условиях новой реальности перед нами открылись миллионы возможностей, нужно действовать и создавать новое. Такая концепция очень близка нашей платформе «Россия – страна возможностей», поэтому под единым слоганом «Время действовать» мы подготовили для вас две площадки: «Лаунж «Россия – страна возможностей» в арт-кластере и территорию «Город возможностей». На обеих локациях вас ждут десятки активностей – у нас 26 проектов, и все запланировали для вас встречи, дискуссии, игры, викторины, мастер-классы, тренинги и, конечно, презентации возможностей», – сказал заместитель генерального директора «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Он пояснил, что гостей фестиваля «ждет насыщенная развлекательная программа: вечерний концерт-квартирник, «Хороводный рейв. Россия танцующая», мастерская контента, занятия по йоге и не только».

«В прошлом году на площадке фестиваля «Таврида.АРТ» прошло около 500 мероприятий. В этом году мы шагнули вперед – запланировано порядка 1000 мероприятий. Прямо сейчас практически во всех зонах одновременно происходят различные события. Это очень круто. Над этим поработали в том числе наши партнеры. Платформа «Россия – страна возможностей» – наш партнер и надежный друг. Таврида принципиально настроена на то, чтобы объединять различные партнерские проекты и за счет этой синергии давать как можно больше возможностей для наших участников», – сказал на церемонии открытия руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Форумчане смогут посетить фотовыставку арт-объектов, созданных в рамках форума «Россия – страна возможностей» в 2021 году. В прошлом году за три дня более 1 тыс. участников построили свой «Город мечты», смыслы которого передали через 10 арт-объектов, посвященных различным состояниям и чувствам на пути развития человека: «Вера в себя», «Счастье», «Вдохновение», «Принятие», «Любовь», «Единение», «Мужество», «Возможности», «Успех» и «Доверие». Один из объектов – «Доверие» – теперь на постоянной основе установлен на территории фестиваля.