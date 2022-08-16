Арт-квартал #МЫВМЕСТЕ собрал книги для библиотек Запорожья

Участники арт-квартала #МЫВМЕСТЕ собрали 2 тыс. книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей.

Арт-квартал #МЫВМЕСТЕ – креативное пространство под открытым небом на фестивале «Таврида.Арт». В первый день его участники собрали 2 тыс.и книг, а также присоединились к благотворительному сбору средств. Акция была запущена 7 августа и на сегодня удалось собрать 140 тыс. рублей. Книги и пожертвования пойдут на помощь мирному населению, проживающему в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Участниками арт-квартала #МЫВМЕСТЕ на фестивале «Таврида.Арт» стали добровольцы из всех регионов страны – от Сахалина до Калининградской области. Это волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ, призеры одноименной премии, добровольцы общественных организаций, члены клубов #МЫВМЕСТЕ и корпоративные волонтеры.

Волонтеры также начали активно обмениваться и собирать книги. Уже в первый час работы площадки на точке буккроссинга выстроилась очередь из людей. Они принесли книги классиков: Пушкина, Чехова, Толстого, Булгакова, Лермонтова, Ахматову и Бродского. В первый день фестиваля «Таврида.Арт» участники собрали 2 тыс. книг.

«Мы принесли классику – Александра Сергеевича Пушкина. Это стихотворение и поэмы, тут роман «Евгений Онегин», а здесь – его поэмы», – рассказывают три девушки из Донецка в очереди. «Домашняя библиотека была полна этими книгами. Поэтому мы решили поучаствовать в акции и привезти хотя бы что-то, чтобы помочь. У нас есть книги, а в Запорожской области – нет, там сгорели библиотеки».

«Я привезла книгу Николая Семеновича Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Это настоящая русская классика – трагичная и прекрасная. Мне не всегда нравятся художественные произведения, обычно я читаю только научно-популярную. Но эта понравилась», – говорит девушка из Пермского края.

«А у меня сразу две книги – Салтыков-Щедрин «История одного города» и Грибоедов «Горе от ума». Я обожаю русскую классику и собираю собственную домашнюю библиотеку. Решила поделиться частью коллекции», – рассказывает участница акции из Брянской области.

Также прямо на фестивале любой желающий может сделать доброе дело через приложение «Добро.Взаимно». Это сервис на базе мини-приложений соцсети «ВКонтакте». Его пользователи могут бесплатно размещать или откликаться на просьбу о помощи: от образовательных уроков до доставки продуктов или уборки дома.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике и руководителя платформы ДОБРО.РФ Артема Метелева, «Таврида» – это место силы, где можно качественно провести пять дней – найти партнеров по волонтерской работе и друзей, узнать много нового и сделать доброе дело.

Фестиваль креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ» проходит с 15 по 19 августа в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. Событие объединило 4 тыс. молодых людей от 18 до 35 лет, которым помогут реализовать профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве.