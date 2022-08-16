Москва указала на опасность поездки МАГАТЭ на ЗАЭС через линию фронта

Поездка делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию соприкосновения была бы очень опасной, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Через линию фронта – это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы – это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут совершить любую провокацию», – приводит ТАСС слова дипломата, который прокомментировал заявление представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что всемирная организация могла бы содействовать совершению такого визита через Киев.

«В этом случае все что угодно могло бы произойти, если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта», – предупредил дипломат. «В этом случае мы, российская сторона, никак не можем обеспечить их безопасность», – подчеркнул Вишневецкий.

При этом он отметил, что Москва предлагала для поездки безопасный маршрут. «Когда речь шла о предыдущем посещении, которое было сорвано, Россия предлагала маршрут, который позволил бы обеспечить безопасность инспекторов МАГАТЭ», – констатировал дипломат.

«Российская сторона тут может обеспечить полностью безопасность, наши военные ее полностью обеспечат. Украина ничего не обеспечит», – подчеркнул Вишневецкий. «Поэтому это предложение [о поездке через Киев и контролируемую Украиной территорию] вызывает не то что вопросы, а недоумение», – добавил дипломат.

Ранее Зеленский потребовал от Вооруженных сил России «убраться» с территории Запорожской АЭС и соседних районов безо всяких условий и заявил об опасности радиационного инцидента на станции для многих стран.

Накануне в Минобороны предупредили о готовящихся провокациях Вооруженных сил Украины на ЗАЭС, для реализации которых в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. В Минобороны предупредили о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы.

В понедельник власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. При этом Киев заявляет, что ЗАЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. В МИД России призвали Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем условия безопасности Запорожской АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что в случае демилитаризации ЗАЭС, к которой призывал генсек ООН, станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на отсутствие препятствий со стороны России для визита МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.

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