Американский наемник по прозвищу Boneface рассказал о страхе Зеленского

В России оценили переговоры Киева и Лондона об уничтожении Крымского моста

«Великобритания готова и дальше увеличивать объемы военной помощи Украине. Но воевать за чужие интересы, как это было во времена Крымской войны 1853-1856 годов, она не станет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Киеве сообщили, что провели переговоры с Лондоном об уничтожении Крымского моста.

«Подобный разговор действительно мог состояться. За счет того, что у Зеленского с Джонсоном очень теплые отношения, представители Киева и Лондона могли обсуждать положение дел на поле боя, а также дальнейшие планы ВСУ», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Эксперт предположил, что Британия даже заверила, что «не против такого развития событий». «Но было бы странно предполагать, что именно позиция Лондона станет решающим фактором, который определит стратегию Киева. В том числе стратегию целей для артиллерийских и ракетных ударов. Все же Британия не является непосредственным участником конфликта, да и основным источником помощи Украине ее назвать нельзя. Такие решения должны согласовываться с Вашингтоном. Так что к подобным заявлениям стоит относиться с должной долей скепсиса», – заметил собеседник.

«Однако в данной ситуации почти любые исторические параллели могут быть уместны, в том числе и Крымская война 1853-1856 годов. Но надо понимать, что Великобритания и при Джонсоне, и после него не готова стать полноценным участником конфликта. И это серьезное отличие сегодняшних реалий и ситуации XIX века, когда Британия была готова воевать за турецкие интересы в регионе. Сейчас такой готовности нет», – рассуждает политолог.

«Тем не менее военная помощь со стороны Лондона будет увеличиваться, будут появляться новые программы по переподготовке украинских военных, в том числе на британской территории. Но воевать Лондон не собирается. Едва ли в ближайшем будущем это положение может измениться», – заключил Кортунов.

Накануне стало известно о том, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».

При этом с военно-технической точки зрения Крымский мост хорошо охраняется и защищается. Как писала газета ВЗГЛЯД, сам по себе мост – фундаментальное сооружение, которое можно уничтожить только ядерным ударом или выпустить по нему сотню мощных ракет и всеми попасть. Но это нереально из-за эффективной работы российских систем ПВО и ПРО.

Кроме того, ни один стратегический мост не является беззащитным. Например, от морских диверсантов мост защищен специальными отрядами и заграждениями, которые помешают диверсантам подобраться к мосту, заминировать его и взорвать. Также там есть береговая охрана. Все это вместе составляет систему защиты Крымского моста.

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