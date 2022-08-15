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В Грузии испугались услышать песни Киркорова на улицах
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Российские граждане приезжают в Грузию «совершенно бесконтрольно», и это «очень опасный процесс», пишет тбилисская газета «Квирис палитра» («Палитра недели»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью изданию политолог Гия Хухашвили предположил, что «вместе с туристами в Грузию въезжают сотрудники российских спецслужб, которым тут комфортно».
Он назвал нынешние власти Грузии «самыми лучшими для Кремля, о них и мечтать Кремль не мог».
Политолог отметил, что «происходит полная экономическая интеграция» Грузии и России.
«Российская «мягкая сила» поглощает Грузию, – сказал Хухашвили. – Налицо экономическая, миграционная, политическая и культурная экспансия».
«На улицах Тбилиси появились музыканты из России. Они сначала исполняли песни Юрия Шевчука. А скоро мы услышим песни Филиппа Киркорова», – предупредил он.
Ранее оппозиционное саакашвилевское «Единое национальное движение» призвало правительство Грузии ограничить срок пребывания в стране гражданам России до одного месяца и ввести жесткие регуляции на получение ими вида на жительства, ведение бизнеса и право приобретать собственность.
Примечательно, что в 2012 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили ввел безвизовый режим для граждан России и лично встречал на границе туристов из РФ. Граждане РФ могут находиться в Грузии без визы в течение года.
Между тем, проживание в России около миллиона выходцев из Грузии является причиной нежелания Тбилиси возвращать для граждан визовой режим, отмененный в 2012 году тогдашним президентом Михаилом Саакашвили, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
По его словам, если бы какое-либо из европейских государств, ставящее сейчас вопрос отмены виз для граждан России, столкнулось бы с таким обстоятельством, когда четверть соотечественников живет в России, то обязательно бы приняло это во внимание.
В январе–июне 2022 года Грузию посетило около 250 тыс. граждан России, этот на 64,3% меньше показателя допандемийного 2019 года. Доходы страны от международных путешественников за шесть месяцев 2022 года составили 1,142 млрд долларов. Наибольшую сумму за этот период потратили визитеры из России – 218,7 млн долларов.
ВС России добились военного успеха в Харьковской области
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Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Как отмечают эксперты, это самое существенное продвижение к северо-востоку от окраин Харькова за последнее время.
«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал взятие поселка Уды на севере Харьковской области. «Бои на подступах к этому поселку шли несколько недель. В последнюю неделю там удалось добиться успехов, которые привели к тому, что ВСУ бежали из поселка. Это самое существенное продвижение со времен недавнего освобождения Борщевой к северо-востоку от окраин Харькова», – написал он в Telegram-канале.
Конашенков добавил, что в результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожены 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
По его словам, ВС России поразили за сутки пять украинских пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой народной республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харькове, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живую силу, вооружение и военную технику в 151 районе.
«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и девять единиц военной техники», – отметил Конашенков.
Кроме того, уточнил он, «сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники».
Также в ведомстве подчеркнули, что «в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой народной республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь».
В частности, отметили в Минобороны, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановки Донецкой народной республики и Искровки Кировоградской области», – сообщил Конашенков.
Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске ДНР и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.
Конашенков заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня «Град», взвод орудий «Гиацинт-Б» и семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах населенных пунктов Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Веселое и Выемка ДНР.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики и Глубокое Харьковской области», – отметили в ведомстве.
По словам Конашенкова, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе в ЛНР ракета «Точка-У» и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР и Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии в воскресенье открыли огонь по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив пять снарядов.
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Украина провела переговоры с Британией об уничтожении Крымского моста
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Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала «Россия 1» эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.
«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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СМИ: Запад резко сократил поставки оружия для ВСУ
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Страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину, следует из инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко.
По данным инфографики, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки, передает «Московский комсомолец».
Также после всплеска в июне сильно снизились поставки вертолетов и дальнобойных ракетных систем, включая HIMARS.
Значительно снизился и подвоз техники. Если раньше подвозили более 200 единиц в месяц, то в июне и июле практически ничего нет.
В начале августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поставка США Украине вооружений сопровождается не только инструктажем, они также выполняют функцию наводчиков, что свидетельствует о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия.
Ранее в США усомнились в способности Запада долго содержать Украину.
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Вернувшиеся с Украины морпехи США поддержали Россию
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В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат на верит западным СМИ и считают политику США на Украине преступной, заявил журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган.
«Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», – передает РИА «Новости» слова Дугана.
При этом, по его словам, есть и те, кто считает действия США преступными. «Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», – добавил он.
Ранее нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа заявила, что в Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни, и они страдают от «уникальных психологических расстройств».
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Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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В Словакии прокомментировали данные о передаче Украине МиГ-29
Братислава еще не приняла решение о передаче Киеву истребителей МиГ-29, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает издание Pravda.
По словам министра, самолеты находятся в аэропорту Слиач в центральной Словакии. «Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиафестиваль), – приводит его слова РБК.
По словам Надя, сейчас Братислава ведет переговоры с союзниками о том, что делать с машинами дальше.
Издание отмечает, что сообщения о том, что Словакия уже предоставила истребители Украине, начали появляться в некоторых СМИ и социальных сетях. В частности, телеканал RTV сообщал, что Словакия спишет МиГ-29 в конце августа.
Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 миллиметров.
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Эксперт: Украина восемь лет не отключала Донецк от воды из-за Мариуполя
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Украинские власти восемь лет не отключали подачу воды городам Донбасса, находящимся под контролем Донецкой народной республики, из-за Мариуполя, рассказал один из чиновников ДНР.
«Здесь все намного проще и прозаичнее, чем можно подумать», – сказал один из чиновников ДНР, занимавшийся несколько лет проблемой поставок воды населению, специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в ответ на вопрос о том, почему водоснабжение Донбасса, уже прерывавшееся Киевом в середине 2010-х, тогда все же восстановили.
Эксперт предложил наглядно проиллюстрировать проблему и нарисовал схему водоснабжения городов Донбасса. По его словам, в марте при отступлении «укропы» взорвали дамбу и почти полностью спустили Червонооскольское водохранилище, регулирующее уровень воды в канале Северский Донецк – Донбасс, который питает основные города Донбасса: Горловку, Енакиево, Макеевку, Ясиноватую, Донецк и в конце канала контролировавшийся украинскими властями Мариуполь.
При этом он пояснил, что водозабор и насосные группы, которые до третьей декады февраля качали воду в канал, находятся в подконтрольных ВСУ Славянске и поселке Райгородок.
«Если бы мы тогда, в 2014-м [году], взяли Мариуполь, то весь стояк отключили бы еще тогда, а не во второй половине нынешнего февраля, – уверен чиновник. – А то есть любители подобных разговоров – что, зачем, да почему... Отрезали бы нам подачу воды восемь лет назад, и на этом все бы закончилось. А так мы худо-бедно продержались».
При этом в 2022 году украинские власти отключили Мариуполь и весь Донбасс от воды в 20-х числах февраля, хотя Мариуполь был освобожден только весной.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти ДНР решают проблему нехватки воды в Донецке и других городах Донбасса.
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В Гагаузии анонсировали протесты под девизом «Хватит нас доить!»
Массовые протесты в Кишиневе с участием жителей Гагаузской автономии неизбежны, они пройдут во второй половине августа, заявил общественный активист из Комрата (столица региона) Юрий Новак.
Гагаузия – автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
«Уже больше месяца жители Гагаузии пытаются обратить внимание центральных властей на беспредельно растущие цены на энергоносители, товары и услуги. За полгода население Молдовы стало еще беднее. Нас не услышали. Жители автономии устали от молчания и приедут в Кишинев, чтобы там провести протесты. Мы планируем это сделать до 27 августа, ко Дню независимости Молдавии», – передает РИА «Новости» слова Новака кишиневскому изданию Enews.md.
Общественный активист отметил, что акция пройдет под девизом «Хватит нас доить!». По словам Новака, к протестам гагаузов присоединятся жители и других регионов Молдавии.
«Будем добиваться своих законных прав. Мы создали в соцсетях группу: «Мы против повышения цен в Молдове», в которую записываются участники будущей акции, это люди со всей республики, включая жителей Кишинева, уже идет работа по координации действий. Все необходимые законом процедуры будут соблюдены», – подытожил Новак.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в условиях энергетического кризиса запретила перевозку дров ночью ради борьбы с незаконной вырубкой лесов.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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Саудовский принц вложился в три российские компании
Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной 2022 года инвестировала более 500 млн долларов в «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».
Компания сообщила в Twitter, что в феврале она вложила 1,37 млрд саудовских риялов (365 млн долларов) в американские депозитарные расписки «Газпрома» и примерно 196 млн (52 млн долларов) – в глобальные депозитарные расписки «Роснефти». Кроме того, она инвестировала около 410 млн риялов (109 млн долларов) в американские депозитарные расписки «Лукойла» с февраля по март, сообщает РИА «Новости».
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В Минске высказались о сотрудничестве с Западом
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной.
«Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много», – заявил премьер телеканалу ОНТ, сообщает РИА «Новости».
Он сказал, что за прошедшие полгода «экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 млрд долларов», и заметил, что это немало.
«Санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, они рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться, (там призывают население) мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты... помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником», – заключил премьер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что зависимость стран Евросоюза от поставок энергоресурсов из России стала очевидной на фоне введенных ЕС санкций.
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Захарова: Запад не пускает специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Россия «бьется» за то, чтобы допустить специалистов из МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но Запад делает все, чтобы этого не случилось, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».
«Мы бьемся за то, чтобы специалисты, представители МАГАТЭ могли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они этого хотят. И МАГАТЭ как структура готова сделать это уже давно. Но все вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом, делают все, чтобы этого не допустить», – цитирует ее РИА «Новости».
Она также упомянула недавно прошедший Совбез ООН и выступление на нем украинской делегации.
«Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не сами в себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать... Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия», – отметила Захарова.
Ранее украинские войска опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
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В Сети высмеяли очередную велосипедную прогулку Байдена
Пользователи Twitter активно обсуждают видео с президентом США Джо Байденом, совершающим велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине, в коротком ролике, появившемся в Сети, президент США проехал на велосипеде мимо журналистов, отказавшись ответить на вопросы.
«Он что катается на велосипеде по пляжу, чтобы было не так больно падать?» – сыронизировал комментатор, сообщает РИА «Новости».
«Кажется, это просто отличная задумка прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что будет мягкое приземление?» – поддержал другой.
«Мне за 50, и я всю свою жизнь прожил в прибрежном штате. Но впервые вижу, как кто-то катается на велосипеде по пляжу», – написал юзер.
«Смотрите, он едет на велосипеде без тренировочных колес», – пошутил еще один читатель.
«Справедливости ради, в последний раз, когда Байден решил остановиться и поговорить с прессой, он упал с велосипеда», – подчеркнул комментатор.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
Ранее президент США упал с велосипеда. Байдена тут же обступили сотрудники Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства. Он заверил, что в порядке и не пострадал от падения. По словам американского лидера, падение было связано с тем, что он с трудом снял с педали ногу, которую держал ремешок.
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Названы условия прекращения отношений между Россией и США
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В Москве надеются, что в США понимают, если Конгресс объявит Россию «страной – спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно будет забыть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», – ответила Захарова на вопрос о том, понимают ли в США, что в случае такого шага «об отношениях можно забыть», передает РИА «Новости».
Накануне директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран – спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».
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Клинцевич перечислил причины агрессии Грузии против Абхазии
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«Исторический путь Абхазии был очень непростым. И благодаря России сегодня существует эта независимая республика», – заявил газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий Франц Клинцевич, комментируя 30-летнюю годовщину грузино-абхазского конфликта.
«Первопричиной грузино-абхазского конфликта 30-летней давности стал развал Советского Союза. Абхазия просто не хотела жить в составе Грузии, куда ее изначально отправили большевики. В конечном итоге Сухум отстоял свою независимость, хотя тогда бороться за свои демократические свободы было, мягко говоря, непросто», – сказал лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.
«Я тогда был подполковником, и сам видел, насколько была важна для абхазов независимость от Грузии. При этом вопросы взаимоотношений с Москвой были просто ключевыми для этого народа. Они не хотели жить там, где нет России», – заметил собеседник.
Эксперт также отметил, что в период конфликта ярко проявлялся так называемый окраинный национализм. «Если бы не вот этот абсолютно беспринципный грузинский национализм, можно было бы добиться каких-то договоренностей об автономии. Но грузинской стороной, исходя из национального шовинизма, было сделано очень многое, что оттолкнуло сначала абхазов, а потом и осетин», – пояснил он.
«Тут уместно вспомнить и 2008 год. По своей оснащенности грузинская армия на тот момент была очень боеспособной. И большую роль в этом сыграла постоянная поддержка НАТО. Они занимались и вопросом подготовки кадров, и военно-техническим аспектом. И если бы тогда в процесс не вмешалась Россия, то не было бы ни Осетии, ни Абхазии», – напомнил эксперт.
«И республики прекрасно понимают, кто помог им сохранить желаемую независимость. Равно как и другие субъекты постсоветского пространства, где долгое время сохранялась напряженность. И сегодня, говоря о 30-летней годовщине, можно смело заявить, что именно благодаря России существует независимая республика Абхазия, которая все еще стремится к нам», – заключил Клинцевич.
В воскресенье в Абхазии прошли памятные мероприятия, посвященные 30-летию со дня начала грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. В городах и селах возложили цветы к памятникам погибших.
Президент республики Аслан Бжания обратился к добровольцам того времени с благодарностью. «Прошло 30 лет с того дня, когда власти Грузии начали войну против нашей страны, но мы не дрогнули. Сильный и храбрый народ в едином порыве встал на защиту своей Родины. Мы всегда будем благодарны каждому добровольцу, пришедшему по зову сердца нам на помощь», – говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба.
«Наш выдающийся лидер Владислав Ардзинба сделал все, чтобы привести народ к великой победе. Из поколения в поколение будет передаваться память о страшных днях войны, в наших сердцах всегда будут живы родители, братья и сестры, невинно убиенные дети. Вечная память славным защитникам Отечества», – цитирует президента ТАСС.
Напомним, 14 августа 1992 года на территорию Абхазии вошли войска Госсовета Грузии под видом необходимости охраны железной дороги. Верховный совет Абхазии расценил эти действия как подготовленную оккупацию территории суверенного государства.
В результате войны, которая длилась 413 дней и закончилась выдворением грузинских войск, погибли около 3 тыс. человек, еще порядка 5 тыс. были ранены, 200 числятся пропавшими без вести.
Несмотря на то, что формально конфликт был завершен 29 лет назад, мирный договор между Абхазией и Грузией до сих пор не подписан.
Мощный взрыв прогремел в торговом центре в Ереване
Взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
«В торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, возник пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна.
По его словам, на месте работают отряды пожарных спасателей.