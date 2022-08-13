«Начало Донецкой стратегической наступательной операции в августе 1943 года дает нам повод напомнить Европе, что нападение на Россию всегда приводило к тяжелейшим последствиям для агрессора», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин. По его мнению, сейчас союзные войска России и республик Донбасса повторяют подвиг многонационального советского народа.

«События, которые происходят сейчас в Донбассе, через 79 лет после начала Донецкой наступательной операции, показывают, что точно такой же героизм, который был тогда, сохранился и сейчас. Наши союзные войска повторяют подвиг многонационального советского народа и армии», – считает член ассоциации историков Союзного государства, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин.

Собеседник напомнил, что Донецкая стратегическая операция началась 13 августа 1943 года. В результате Донбасс был полностью освобожден от нацистских захватчиков. «Перед современной Россией стоит точно такая же задача по освобождению Донбасса и всей Украины от неонацистской власти, которая относится к населению страны ровно так же, как немецко-фашистские захватчики. Сейчас мы видим живую нить истории, которая повторяет события Великой Отечественной войны», – подчеркнул историк.

По его словам, регулярные обстрелы режимом Зеленского Запорожской атомной электростанции – это прямая калька того, что творил в 1942 году германский военачальник и полководец, генерал-фельдмаршал Вальтер Модель, снося города в ходе отступления с Ржевско-Вяземского выступа. «Сейчас русское оружие снова освобождает Донбасс, но на этот раз от неонацистского киевского режима. Если тогда среди украинцев были предатели и коллаборационисты, которые стали пособниками Гитлера, то сейчас Запад использует украинских неонацистов в такой же лакейской роли во вред России», – добавил историк. Макушин также назвал Украину искусственным национально-территориальным делением, созданным в ранний период советской власти.

Собеседник подчеркивает, что нападение на Россию всегда заканчивалось плачевно для агрессора. Так было после начала Северной войны, по итогам которой Россия возвратила Ингрию и Карелию, получила выход к Балтийскому морю, а Швеция навсегда лишилась позиции сверхдержавы. «К краху империи Наполеона Бонапарта привело нападение на Россию. Отступая по Смоленской дороге, император французов окончательно похоронил мечты о господстве и величии Парижа. После этого Франция перестала быть сверхдержавой и утратила возможности на равных соперничать с Великобританией», – напомнил Макушин.

Построенный на жесточайшей русофобии Третий рейх (нацистская Германия), достижением которого стало завоевание всей Европы, после агрессии против СССР оказался в руинах. «Германию как таковую и немецкий народ сохранило миролюбие Советского Союза и русского человека. Если бы наши солдаты действовали так же, как армии союзников, то от Германии камня на камне не осталось бы.

Русский солдат – это не только воин, но в первую очередь созидатель. После освобождения Мариуполя Россия усиленными темпами восстанавливает город, возвращает его к мирной жизни», – отметил собеседник.