В России за сутки госпитализировали 2,7 тыс. человек с COVID

По данным на 13 августа в России попали в больницу 2 761 человек с коронавирусом, что на 5,4% больше по сравнению с 12 августа.

Покинули больницу в связи с выздоровлением 16 874 человек, это на 17,8% больше по сравнению с 12 августа. За сутки было выявлено 28 694 новых случая COVID-19, скончались 60 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России госпитализировали 2619 человек, что на 3,7% больше по сравнению с 11 августа.