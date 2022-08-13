Турция поторопила США с решением вопроса по F-16

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13 августа, суббота | Последнее обновление — 09:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Турция поторопила США с решением вопроса по F-16
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Турция выступила против затягивания закупки у Соединенных Штатов истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос Конгрессу США, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
«Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого издания.
Газета уточняет, что «если используется этот метод, Конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени».
Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией Конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что турецкий президент Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
В России завершены испытания истребителя танков
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Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, заявил первый заместитель руководителя госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
«Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение», – сказал Артяков в беседе с РИА «Новости».
Модернизированная пушка 2С25 калибром 125 мм представляет собой бронированную гусеничную машину с артиллерийско-ракетным комплексом. Техника способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву.
«Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности. По огневой мощи не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90. А по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3. Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», – добавил собеседник.
При этом ее могут доставлять с помощью воздушного десанта на место высадки. Пушка может совершать марши до 500 км без дозаправки. 2С25 предназначается в первую очередь для подразделений ВДВ.
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России посоветовали привлечь талибов для противодействия США в Азии
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«Каждая из стран, задействованная в военных учениях «Региональное сотрудничество – 22», преследует личные интересы, и Москве предстоит обратить на это внимание», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя начало маневров, организованных США в Таджикистане.
«Заинтересованность США в проведении военных учений в Центральной Азии предельно понятна. Год назад они вывели свои войска из Афганистана. И это серьезно отразилось на их позициях в регионе. Теперь же им необходимо реабилитироваться в регионе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Что же касается постсоветских государств, каждое из них старается проводить многовекторную внешнюю политику. Именно поэтому они также заинтересованы в подобном сотрудничестве с Вашингтоном. Но не стоит забывать, что и сейчас США – наш политический оппонент, а не потенциальный партнер. Даже учитывая тот факт, что в Афганистане у нас с ними нет серьезных противоречий», – подчеркнул собеседник.
Эксперт при этом отметил, что у Москвы есть несколько вариантов, как отреагировать на командно-штабные военные учения в Таджикистане. «Мы могли бы усилить работу структур безопасности в регионе, принять новые дополнительные шаги по совершенствованию ОДКБ. Кроме того, вероятно, есть смысл снова взглянуть на текст двусторонних соглашений с этими странами», – перечислил политолог.
«Есть у России и серьезное преимущество перед Вашингтоном – так это то, что у нас очень неплохие контакты с талибами. Москве удается договариваться с ними по многим вопросам. И этим надо пользоваться. В конечном счете, скоро ровно год, как они пришли к власти в Кабуле. Так что, вероятно, есть повод провести инвентаризацию наших отношений, чтобы быть в силах противостоять не только международному терроризму, но и геополитическим оппонентами в виде США», – заключил Кортунов.
Ранее посольство США в Таджикистане сообщило, что командно-штабные учения «Региональное сотрудничество – 22» пройдут с 10 по 20 августа в Душанбе, в них примут участие военные США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана. Кроме того, американские и таджикские военные отдельно отработают двусторонние полевые маневры в учебном центре Фахрабад.
На открытии учений с приветственным словом к участникам обратился посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм. «Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, «Региональное сотрудничество – 22» предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе», – сказал он.
В сообщении американского диппредставительства в Душанбе говорится, что «учения предоставят возможность координировать, синхронизировать и реагировать на события в условиях отсутствия угрозы». «Маневры направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и на обмен информацией», – указывается в тексте.
До пандемии серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась ежегодно с 2004 года в одной из стран-участниц, в том числе и в США.
В июне Душанбе посетил командующий Центральным командованием США Майкл Курилла. С президентом страны Эмомали Рахмоном и министром обороны Шерали Мирзо он обсудил совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранение региональных угроз и оказание поддержки вооруженным силам Таджикистана. Курилла также отметил, что за последние 30 лет США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 миллионов долларов.
В конце мая американская делегация под руководством помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу посетила Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.
В Ташкенте он пообещал содействие властям Узбекистана вступить в ВТО. В Казахстан Лу прибыл накануне референдума по поправкам в конституцию и от имени Белого дома приветствовал развитие гражданского общества и оптимистичную динамику социально-экономического развития республики, сообщает Sputnik Таджикистан.
В Кыргызстане, где Лу ранее возглавлял диппредставительство США, он торопил президента Садыра Жапарова по поводу нового соглашения о сотрудничестве между двумя странами, указав, что «с нетерпением ждет его подписания в скором времени». В Душанбе Лу посетил центр афганских беженцев и пообещал выделение 60 млн долларов на безопасность.
Визит Лу по региону совпал с приездом в Душанбе секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который отмечал роль США в афганском кризисе и их деструктивное влияние на обстановку в Центральной Азии.
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Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Разработчик новой крылатой ракеты Х-69 назвал подходящие под нее истребители
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Новая авиационная крылатая ракета Х-69 может применяться на всех российских перспективных многоцелевых истребителях, включая Су-57 и Су-75 (Checkmate), сообщили в пресс-службе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
«Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69 предназначена для боевого применения в составе перспективного авиационного комплекса – перспективного многоцелевого истребителя, а также с самолетов типа Су-57, Су-75, Су-30МК, Су-34, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К и других, оснащенных БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), адаптированных для подготовки ракеты к пуску и оборудованных авиационным катапультным устройством типа АКУ-58 (УВКУ-50)», – цитирует сообщение корпорации ТАСС.
Ранее сообщалось, что КТРВ впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69 в рамках международного форума «Армия-2022».
Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
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В России создали новый комплекс управления артиллерией
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В России создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет», предварительные испытания комплекса пройдут до конца года, сообщил в преддверии международного военно-технического форума «Армия» первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
«Планшет-М-ИР» – это инициативная разработка «Высокоточных комплексов» (входят в Ростех) для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Она создана как более современное продолжение комплекса «Планшет-А», который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов», – передает РИА «Новости» слова Артякова.
«Планируем, что до конца года «Планшет-М-ИР» пройдет предварительные испытания», – уточнил он.
Первый замглавы Ростеха также сообщил, что «Планшет-М-ИР» стал более мобильным – специалисты «Сигнала» разместили его в новом бронеавтомобиле «Атлет» разработки компании «ВПК». При этом управлять новым «Планшетом» можно как находясь в машине, так и вне ее.
«Планшет-М-ИР» может взаимодействовать со всеми беспилотниками, стоящими на вооружении ВС России. Тандем с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает контакт с вышестоящим командованием и сохранность информации.
«Также отмечу, что «Планшет-М-ИР» значительно расширил диапазон сопрягаемых технических средств. Он может оперативно обмениваться информацией в том числе с разведывательными РЛС», – сказал Артяков.
Он пояснил, что цель таких систем – исключить человеческий фактор из процессов получения целеуказания и проведения расчетов до поражения цели, это ускоряет работу подразделений и повышает точность удара. «Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду «Огонь», – сказал первый замглавы Ростеха.
Ранее в Ростехе сообщили, что на форуме «Армия-2022» планируется представить новейший комплекс связи нового перспективного легкого истребителя Checkmate.
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Началось строительство завода по производству «Байрактаров» на Украине
Строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине, заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Гендиректор сообщил, что уже начали строить фабрику Baykar, а также исследовательский центр и центр передового производства, пишет ТАСС.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что завод по производству «Байрактаров» на Украине может быть построен в течение нескольких месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.
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В США обнаружили два летательных аппарата России вблизи Аляски
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.
«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», – передает РИА «Новости» сообщение командования NORAD.
В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.
Ранее американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады.
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КТРВ решила показать на «Армии-2022» крылатую ракету нового поколения Х-69
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит в рамках международного форума «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69, сообщили в пресс-службе КТРВ.
«Что касается новых изделий, то на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», – передает ТАСС сообщение корпорации.
Х-69 предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами, в том числе не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста по отношению к окружающему фону. «Она оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления. Максимальная дальность полета – до 290 км, скорость на марше – 700-1 000 км/ч, в зависимости от комплектации масса боевой части – 300-310 кг. Может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения», – сообщили в корпорации.
Х-69 разработана в Государственном машиностроительном конструкторском бюро (ГосМКБ) «Радуга» им. А. Я. Березняка (входит в состав КТРВ) – на предприятии, специализирующемся на создании высокоточного ракетного оружия.
Также в экспозиции будут представлены и другие разработки ГосМКБ «Радуга» – авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, предназначенная для поражения наземных радиолокационных станций, и ракета повышенной дальности класса «воздух – поверхность» Х-59МК.
Ранее гендиректор корпорации Герой России Борис Обносов сообщил, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила работы по импортозамещению основных компонентов для управляемых ракет.
В России создали боевого робота для самых опасных направлений
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В России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица». Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.
«Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», – передает РИА «Новости» слова Артякова.
Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.
По словам первого замглавы «Ростеха», у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР.
«Боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления», – сказал Артяков.
Он уточнил, что новый боевой робот – это совместный проект «Курганского машиностроительного завода» и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы».
Ранее на «Армии-2022» пообещали показать робота БМП-3 без экипажа.
Организованные США военные учения начались в Таджикистане
Командно-штабные военные учения «Региональное сотрудничество – 22», организованные центральным командованием США с участием Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана, стартовали в Душанбе и продлятся до 20 августа, сообщили в американском диппредставительстве.
«Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, «Региональное сотрудничество – 22» предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе. Учения служат форумом для решения актуальных региональных вопросов, включая мирные ответы на глобальные вызовы, обмен информацией и сотрудничество в сфере безопасности», – говорится в сообщении на сайте посольства США в Таджикистане.
В сообщении посольства США отмечается, что учения дадут возможность наладить координацию, они направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей перехвата оружия массового уничтожения, наркотиков и «террористических элементов». Они призваны помочь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и обмене информацией.
«Региональное сотрудничество» – это ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных возможностей государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц. В рамках учений Таджикистан и США проведут пятидневный двусторонний компонент полевых учений на учебном центре Фахрабад.
До пандемии коронавируса серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась с 2004 года ежегодно в одной из стран-участниц, в том числе и в США.
В Killnet анонсировали раскрытие новейших технологий американской Lockheed Martin
Новейшие технологии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin вскоре попадут в открытый доступ, заявил лидер российской группы хакеров Killnet.
«То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% ... Дальше вы увидите новейшие технологии этой корпорации ... Полный слив абсолютно всех сотрудников ... Вы увидите огромную коррекцию цены акций ... Я покажу вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени», – заявил лидер Killnet, передает РИА «Новости».
Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS. После этого Killnet опубликовала данные сотрудников корпорации.
В Турции заявили о договоренности по закупке российского газа в рублях
Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
«Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Донмез отметил, что все подробности, касающиеся оплаты за поставляемый в Турцию газ в рублях, будут уточнены в ближайшие дни.
«Процент оплаты в рублях пока называть не хотим, в ближайшее время цены, график и другие детали будут уточнены», – передает ТАСС его сообщение.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Bloomberg написало, что президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации.
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Летчики ВКС получили звание Героя России за заслуги в СВО
Семеро летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них – посмертно, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое – посмертно», – передает ТАСС слова Дроновая на торжественном митинге перед Главным храмом ВС России, посвященном 110-летию ВВС России.
Он отметил, что в ходе выполнения задач по уничтожению украинских националистов военнослужащие Воздушно-космических сил показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность.
В ходе церемонии перед Главным храмом Вооруженных сил РФ были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени заместитель главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Забит Хирбеков и заместитель командующего Космическими войсками по испытаниям генерал-майор Андрей Ивашина.
Стало известно о создании в России облегченных противодроновых ракет
В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности, существующие избыточно дороги, сообщил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
«При борьбе с налетами сотен и тысяч крайне дешевых, но опасных БЛА (беспилотный летательный аппарат) на первое место будет выходить даже не огневая производительность, а цена их поражения. Имеющиеся зенитные управляемые ракеты отечественных ЗРК явно избыточно дороги для этого, что, по сути, вынудило начать работы по созданию облегченных и удешевленных противодроновых ракет к ЗРК малой дальности», – говорится в авторском предисловии Балуевского к новой книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма».
Он отметил, что противодействовать большому количеству импровизированных, коммерческих, а затем специальных военных БЛА в Сирии пришлось в основном традиционными средствами ПВО, передает РИА «Новости».
Сирия, таким образом, оказалась практически первым полигоном для проверки способности существующих средств ПВО к решению этой задачи.
В результате созданные для противостояния традиционной пилотируемой авиации и крупногабаритным ракетам зенитные комплексы оказались «не вполне готовыми» к таким угрозам. При этом было наглядно показано, что критически важным фактором становится цена поражения БЛА.
«Опыт Сирии наглядно показывает, что пока еще не решены и вопросы своевременного обнаружения малых БЛА. Это особенно актуально при действиях по защите войск и объектов. При этом формирующиеся тенденции демонстрируют, что малые и сверхмалые ударные БЛА и барражирующие боеприпасы в ближайшее время будут играть на поле боя не меньшую роль, чем противотанковые управляемые ракеты», – подчеркнул бывший начальник Генштаба.
Он обратил внимание на необходимость создания новых мобильных, компактных и безопасных средств борьбы с БЛА (противодронной обороны), способных обеспечить прикрытие от беспилотных средств не только отдельных объектов, но и войск и больших территорий (агломераций), в том числе густонаселенных.
«Наиболее перспективным направлением видится применение оружия, работа которого основывается на новых [для вооружений] физических принципах, прежде всего лазерного и микроволнового», – отметил Балуевский.
Ранее против украинских дронов применили новейшее российское «ружье» РЭБ ЛПД-801.
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Новую электрическую бесшумную торпеду ЭТ-1Э решили показать на «Армии-2022»
Способную поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км, новую электрическую торпеду ЭТ-1Э представят на экспозиции корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на форуме «Армия-2022».
Как рассказали в КТРВ, ЭТ-1Э может применяться с подводных лодок с торпедными аппаратами калибра 534 мм, оснащенных агрегатами электроразрывного ввода данных, передает ТАСС.
«На нашей экспозиции на «Армии-2022» будет представлена новая электрическая торпеда ЭТ-1Э. Она может поражать любые надводные и подводные цели, стационарные морские и береговые объекты на максимальном расстоянии до 18 км во всех акваториях Мирового океана в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом. Имеет скорость хода от 30 до 50 узлов», – сообщили на предприятии КТРВ. Отмечается, что главное ее преимущество – это «бесшумность и скрытность, засечь ее на дальних рубежах практически невозможно».
ЭТ-1Э разработана в Государственном научно-производственном предприятии «Регион» (в составе КТРВ), являющимся крупнейшим российским разработчиком морского торпедного и авиационного бомбового вооружения.
Также, по данным КТРВ, в экспозиции будут представлены другие разработки «Региона» – корректируемая авиабомба с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения КАБ-500Кр, авиабомба с аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью КАБ-500С-Э, противолодочная корректируемая авиабомба «Загон-1» авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ, малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-Э/НК» с антиторпедой и комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой «Шквал-Э».
Ранее сообщалось, что российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит в рамках международного форума «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
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