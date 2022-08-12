Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день выполнения задач по охране границы России с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.

«Засчитывать военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач по охране государственной границы РФ <…> за два дня», – говорится в указе президента.

Ранее Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским коллегам.