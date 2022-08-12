Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум

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12 августа, пятница | Последнее обновление — 17:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Эстонии заявили о планах «закрыть» Финский пролив для российских военных кораблей
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Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день выполнения задач по охране границы России с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.
«Засчитывать военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач по охране государственной границы РФ <…> за два дня», – говорится в указе президента.
Ранее Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским коллегам.
Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ
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Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, стало известно о случаях боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны.
«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», – подчеркнул он.
Накануне власти Запорожской области заявили, что хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября.
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Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.
«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.
Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.
В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.
В Запорожской области сказали, кто отдает приказы об атаке на ЗАЭС
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Атаки на Запорожскую атомную электростанцию совершаются по приказу из Лондона и Вашингтона, Киев является лишь исполнителем, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.
«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что обстрелы ЗАЭС проводятся, чтобы остановить продвижение союзных сил России и республик Донбасса, так же Киев манипулирует ядерной угрозой перед ЕС.
Чтобы прекратить обстрелы, нужно освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. «Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции», – заключил представитель администрации региона.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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СМИ: Зеленского призвали признать преступления ВСУ
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно признать правоту правозащитной организации Amnesty International, обвинившей ВС Украины в преступлениях против мирных жителей, пишут СМИ.
«Зрелым ответом на критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», – считает автор статьи в издании Politiko Пол Тейлор, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что Киеву нужно прислушаться к критике, а не обвинять всех несогласных в работе на Москву.
«Отчет Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным», – сказал он.
Обозреватель указал на заинтересованность украинских элит в постоянной критике организации Amnesty International.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Небензя объяснил, почему нельзя выводить войска с территории ЗАЭС
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Запорожская атомная электростанция при демелитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС.
«Демилитаризация станции сделала бы ее уязвимой для всех, кто хотел бы явиться туда с неизвестными целями. Мы не можем исключать провокации и террористические атаки на станцию. Мы должны сохранить станцию», – цитирует Небензю ТАСС.
Он добавил, что ожидает, когда генсек разъяснит суть своего предложения о создании периметра безопасности вокруг ЗАЭС.
Гутерриш заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг ЗАЭС для обеспечения безопасности района.
«Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», – цитирует постпреда РИА «Новости».
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
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В Минобороны сообщили об уничтожении двух тысяч украинских военных под Соледаром
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«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР) в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности.
Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.
Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники.
В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки Донецкой народной республики, потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%.
Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево ДНР в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населенного пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки ДНР, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157 районах», – отметил Конашенков.
«Уничтожены: склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой народной республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка ДНР.
В районе населенного пункта Часов Яр ДНР ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Серебрянка, Соледар ДНР, Широкое и Великая Александровка Херсонской области.
Кроме того, поражены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новгородское, Веселое, Андреевка и Дзержинск ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Спартак ДНР, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области.
Кроме того, сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО «Ольха» в районе Чернобаевки Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4844 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении.
Власти Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС
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Огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире канала «Россия 24».
«Уже определены, кто четко стрелял и попадал [по территории Запорожской АЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», – передает ТАСС его слова.
При этом Рогов добавил, что обстрелы со стороны ВСУ привели к повреждениям на территории Запорожской АЭС, однако работа реакторов не нарушена.
«Были повреждения, но повреждения, слава Богу, не критического характера. Была, по сути, уничтожена часть здания МЧС, там, где находились наши пожарные, непосредственно бригады, которые реагировали на вызовы. Это непосредственно рядом с корпусами атомной станции и энергоблоками», – отметил представитель администрации.
Также Рогов рассказал, что украинские войска вновь обстреляли АЭС, в результате чего на станции не удалось вовремя провести пересменку.
«Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемыми – они летят туда, куда их отправляли», – сказал он.
Кроме того, по словам представителя администрации, часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после украинских обстрелов.
Рогов заявил, что один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива. «Шаг за шагом били все прицельнее. Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от хранилища [отработавшего] ядерного топлива», – сказал он.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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ВСУ покинули Нагорное и переместились в сторону Соледара
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Подразделения украинских военных оставляют поселок Нагорное на трассе Лисичанск – Бахмут и направляются в сторону Соледара, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледара. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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На Украине пожаловались на бегство призывников на подконтрольную России территорию
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Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области, сообщили в подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации».
«В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Утверждается, что организатором «схемы» был житель освобожденного Мелитополя, который перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь, предварительно подготовив для каждого «легенду» о проживающих на подконтрольных РФ территориях родственниках или ведении волонтерской деятельности. Мужчина обеспечивал призывников жильем и помогал перебраться в Крым, заявляют в администрации. При этом мужчине вменяется статья о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины, говорится в сообщении.
Аналогичную ситуацию выявили и в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли схему организации канала незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев», – говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
Утверждается, что группа людей работала в Харьковской области, где переправляла призывников в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они должны перейти границу с Россией вне пропускных пунктов.
Ранее российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от пяти тысяч долларов.
В Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS
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Обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в направлении Запорожской АЭС, обнаружили в Энергодаре, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. [Найдены] обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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Зафиксировано три попадания снарядов вблизи хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС
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Администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС, рассказал глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, радиационный фон после удара ВСУ по территории Запорожской АЭС сейчас в норме. Балицкий добавил, что на территории объекта хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, следует из Telegram-канала главы администрации.
Власти Запорожья разработали план действий, вплоть до эвакуации жителей, если удар ВСУ придется на хранилище ядерных отходов.
Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы», заявил глава ВГА, передает ТАСС.
Он добавил, что сегодня была повреждена линия электропередачи.«Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Для проведения восстановительных работ линию заземлили. Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, то это в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», – сообщил Балицкий.
За сутки Вооруженные силы Украины два раз подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и города Энергодара.
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы российские военные, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными. Россия подчеркивала, что украинские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие.
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США возложили ответственность на Россию за все возможные риски с ЗАЭС
Ответственной за все возможные риски на Запорожской АЭС является российская сторона, заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.
«Россия – единственная, кто спровоцировала эти риски (для ЗАЭС), начав свое полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины», – цитирует Дженкинс РИА «Новости».
Соединенные Штаты призывают Россию к немедленному выводу войск с территории Украины, добавила она.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС проблемы с объектом станут лишь вопросом времени.
Беспокойство ситуацией на ЗАЭС выражал Китай.
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Медведев назвал два варианта будущего для Зеленского
Итогом для Владимира Зеленского будет трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли, выразил мнение замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», – передает РИА «Новости» его слова журналистке Надане Фридрихсон.
Ранее Медведев сообщил, что посетил Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным и по поручению президента России Владимира Путина провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.
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Здание МЧС рядом с ЗАЭС получило сильные повреждения
Пять ракет, выпущенных со стороны ВСУ, попали в район пожарной части рядом с Запорожской АЭС, здание МЧС получило сильные повреждения, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«[Публикую] первые фото с места удара боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского по пожарной части, расположенной неподалеку от Запорожской АЭС в Энергодаре. Здание МЧС получило сильные повреждения. Всего в район части прилетело пять ракет», – написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
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Европейский банк решил оплатить транзит российской нефти через Украину
Один из европейских банков согласился провести платеж за транзит российской нефти через Украину, сообщает Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft.
«По нашей информации, банк пересмотрел изначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и в конце концов принял его. Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением», – передает ТАСС сообщение представителя Slovnaft.
Ранее Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию.
Напомним, «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как платеж российской стороны за транзит был отклонен из-за санкций ЕС. Венгрия предложила оплатить транзит российской нефти, Россия и Украина предложение Будапешта приняли. Сообщалось, что прокачка нефти по «Дружбе» возобновится в ближайшие дни или даже часы.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал, что перекрытие «Дружбы» является местью Евросоюза Венгрии, которая весной долго блокировала пакет антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Евросоюз и Украина наказали Венгрию за дружбу с Россией.
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