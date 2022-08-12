Носителя «Кинжалов» МиГ-31И решили показать на форуме «Армия-2022»

Новейший самолет МиГ-31И и ряд беспилотных летательных аппаратов (БЛА) представят на международном форуме «Армия-2022», сообщил командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

«На статической экспозиции <...> будет продемонстрировано три типа самолетов учебной авиации: Як-130, Да-42Т, Л-410 УВП-Е20; самый большой типаж – самолетов оперативно-тактической авиации – 10 моделей (Су-24М, Су-25СМ3, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-57, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, МиГ-31И, МиГ-35С)», – передает ТАСС слова Дронова.

Командующий ВВС добавил, что на статической экспозиции также можно будет увидеть самолет Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3; военно-транспортные и транспортные самолеты Ил-76МД-90А, Ан-72 и Ан-2. Специальная авиация будет представлена самолетом-заправщиком Ил-78М.

Кроме того, будут продемонстрированы восемь типов вертолетов: Ми-8АМТШ, Ми-8АМТШ-ВА, Ми-8АМТШ-ВН, Ми-26, Ми-28УБ, Ми-35, Ка-52, и «Ансат-У». «Вертолеты Росии» представят разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К. Также в статической экспозиции будут выставлены БЛА и макеты беспилотников «Иноходец-БЛА» и «Иноходец-БЛА-С» производства АО «Кронштадт».

По словам Дронова, в день открытия форума в четь столетнего юбилея КБ Туполева над аэродромом Кубинка пролетят самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».