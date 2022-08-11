Выявлен особый российский гибрид штаммов коронавируса

Случаи «дельтакрона» обнаружили в России: пять случаев нового варианта коронавируса зарегистрировано в Санкт-Петербурге и один – в Москве, сообщили в Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 10 августа в базу VGARus (национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 – прим. ВЗГЛЯД) загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один – в Москве», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ранее издание РБК сообщило, что при исследованиях в Петербурге был выявлен новый вариант коронавируса, который пока не был замечен в других странах, – гибрид «омикрона» и «дельты».

Отмечается, что все пациенты с «дельтакроном» в России перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью.

«Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе», – отметили в ведомстве.

Ранее в России за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с коронавирусом.

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