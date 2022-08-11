В России за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 2525 человек, на 5,3% меньше по сравнению с 10 августа.

Выписаны в связи с выздоровлением 14 221 человек, на 2,3% меньше по сравнению с 10 августа, выявлено 25 815 новых случаев COVID-19, подтверждено 52 летальных исхода, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России госпитализировано 2666 человек, на 3,6% больше по сравнению с 9 августа.