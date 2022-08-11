Минстрой снял ограничения по увеличению цен строительных госконтрактов

Стоимость государственных контрактов в строительстве в связи с удорожанием стройматериалов теперь можно увеличивать более чем на 30%. Кроме того, снято ограничение по срокам исполнения контрактов, сообщили в пресс-службе Минстроя России.

«При возникновении в ходе исполнения госконтракта независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 году допускается увеличение цены контракта без изменения объема или видов выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. В этом случае не применяются ограничения по увеличению сроков исполнения контракта и удорожанию цены не более чем на 30 процентов в пределах установленных лимитов бюджетных средств», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Механизм компенсации дополнительных расходов строительных компаний, связанный с существенным удорожанием стройматериалов, был запущен в августе 2021 года. По согласованию сторон стало возможным увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Раньше изменение стоимости не должно было превышать 30%. Кроме того, такое увеличение цены госконтракта не должно было привести к изменению сроков его исполнения.

Как сообщили в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), индексы изменения сметной стоимости строительства, которые ежеквартально утверждает Минстрой, за 2021 год и первое полугодие 2022 года в среднем выросли более чем 30% почти по всем регионам России. Таким образом, при средней продолжительности контракта 1-1,5 года официально подтверждается сметная инфляция сверх 30%, подчеркнули в НОСТРОЙ.

Ранее Кабмин ужесточил требования к генподрядчикам строительных работ при госзаказе. В соответствии с новыми нормами генподрядчик обязан самостоятельно выполнить не менее четверти работ от суммы контракта.