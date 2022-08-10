Менее 25% британцев оказались готовы принимать украинских беженцев дольше года

Менее 25% британцев, приютивших украинских беженцев в рамках госпрограммы, согласны, чтобы переселенцы жили в их домах более года, свидетельствуют данные опроса Бюро национальной статистики (ONS).

Согласно опросу, 19% участников проекта намереваются предоставить беженцам жилье на первоначально согласованный период в шесть месяцев, а чуть менее четверти (23%) согласны предоставить жилье на срок более 12 месяцев, сообщает РИА «Новости».

Из тех, кто планировал предоставить жилье на срок от 6 до 12 месяцев, 70% заявили, что продолжение ежемесячных выплат в размере 350 фунтов будет стимулировать их к более длительному участию в проекте.

Почти все респонденты (99%) заявили, что они регулярно оказывают беженцам какую-либо помощь, помимо проживания. Наиболее распространенной формой поддержки оказалась демонстрация гостям окружающей местности (92%).

Данные опроса были собраны в период с 7 по 14 июля 2022 года. Выборка состоит из 17 702 респондентов. Доля участвовавших в опросе составила 41%.

Проект «Дома для Украины» помогает украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Литва практически исчерпала возможности для размещения беженцев с Украины.