Премьер Испании назвал незаконным признание независимости Косова

Провозглашение в одностороннем порядке независимости Косова от Сербии в 2008 году было нарушением международного права, заявил премьер Испании Педро Санчес во время визита в Албанию.

«Думаем, что одностороннее провозглашение независимости, это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо при всем уважении, которое испытываем к албанскому народу. Это не значит, что не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС. Это позиция Испании», – цитирует Санчеса портал Kosovo online, передает РИА «Новости».

Глава правительства Испании совершает турне по Балканам, где уже посетил Сербию, Черногорию и прибыл в Албанию. В Тиране после встречи с премьером Эди Рамой они провели совместную пресс-конференцию.

Ранее в Кремле пообещали поддержку Сербии в ситуации вокруг Косова.

Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».

Правительство Косова сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны все баррикады и установлена полная свобода» передвижения на севере края.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стало причиной напряженности, кто заинтересован в очередной эскалации конфликта на Балканах и что это значит для России.

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