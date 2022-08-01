Брат Чубайса рассказал о его самочувствии

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс пошел на поправку, сейчас он находится в больнице, сообщил его брат, российский философ и социолог Игорь Чубайс.

Как рассказал родственник, в последний раз он общался с братом 31 июля, его состояние тогда было лучше, чем в момент госпитализации.

«Анатолий написал, что его состояние улучшается, так что ничего страшного там нет, парень здоровый и крепкий. Ну, для меня парень, я на восемь лет старше. Скоро он поднимется, все будет нормально. <...> Насколько я знаю, да, госпитализирован», – рассказал Игорь Чубайс каналу «360».

Родственник добавил, что серьезных хронических заболеваний у Чубайса не было. Также он не подтвердил версию о том, что синдром Гийена – Барре спровоцировала вакцинация от коронавируса препаратом Johnson&Johnson.

Ранее телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что Чубайс находится в реанимации.

Кремль заявил о готовности оказать помощь госпитализированному Чубайсу.