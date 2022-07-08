ЦБ обнаружил мошенническую схему для дистанционного управления счетом

Банк России обнаружил мошенническую схему, когда злоумышленники под видом сотрудников операторов мобильной связи вводят граждан в заблуждение и получают доступ к дистанционному управлению их банковским счетом, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр. Однако в результате абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги», – передает ТАСС сообщение ЦБ.

Также ЦБ предупреждает, что мошенники могут сообщить, что гражданину необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда, как отмечается, злоумышленники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.

Банк России обращает внимание, что независимо от причины звонка целью мошенников является либо получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию, либо убедить абонента подключить ее самостоятельно.

«При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Если вы продолжили общение и вам во время разговора пришел смс-код от личного кабинета, никому не сообщайте его. Если возникли вопросы, самостоятельно позвоните в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте», – рекомендует Банк России.

Ранее в ЦБ сообщили, что клиенты российских банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников.