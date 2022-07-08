Стало известно о готовности индийской ONGС расширить участие в «Сахалине-1»

Индийская государственная компания ONGC Videsh Ltd (OVL) выразила готовность расширить свое участие в проекте «Сахалин-1» после выхода из него ExxonMobil, сообщает Times of India.

«После того, как 1 марта ExxonMobil заявила, что прекратит свою деятельность... и согласует постепенный вывод с партнерами, OVL предложила направить больше персонала с подходящим опытом», – передает Прайм информацию издания.

По данным источников газеты, «Роснефть» открыта для этого предложения и внимательно изучает список персонала, предложенный OVL».

«OVL никогда не говорила, что хочет выйти, и у нее давние отношения с «Роснефтью». Изначально OVL финансировала долю «Роснефти» в проекте. Таким образом, можно предположить, что интересы OVL будут защищены», – отметил источник.

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd («Эксон Нефтегаз Лимитед», дочерняя компания ExxonMobil), у «Роснефти» – 20%, у японской Sodeco – 30%, у индийской ONGC – 20%.

Ранее российским правительством были признаны слабые стороны проекта «Сахалин-1», который остался почти парализованным после отзыва оператором в лице американской ExxonMobil своих специалистов.

Напомним, в апреле американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил о выходе из проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине.

В связи с этим 1 июля президент Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин-2».