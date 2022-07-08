Опубликованы архивные материалы об освобождении Одессы от гитлеровцев

Освобождение Одессы от гитлеровцев в 1944 году состоялось благодаря блистательному штурму города, проведенному Красной армией – об этом рассказывают архивные документы, опубликованные Минобороны России.

Раздел «Одесса обрела свободу» создан на сайте Министерства обороны России. Одесская наступательная операция 1944 года (26 марта – 14 апреля 1944 года), начавшая с освобождения Николаева, стала крупным успехом Красной армии по разгрому приморской группировки немецко-фашистских сил между реками Южный Буг и Днестр, и позволила освободить стратегически важный город и порт на побережье Черного моря – Одессу, передает РИА «Новости».

Операция началась в ночь на 27 марта, когда армии правого крыла и центра третьего Украинского фронта приступили к расширению захваченных ранее плацдармов. Немецкие войска под давлением угрозы, нависшей над флангом и тылом их группировки, вынуждены были начать отход по направлению к реке Днестр. 30 марта на левом крыле фронта войсками 28-й армии с помощью морского десанта был освобожден Очаков и развернуто наступление на Одессу.

Опубликованные в разделе документы показывают, что Восьмая гвардейская и Шестая армии обходили Одессу с северо-запада, еще севернее от них действовала конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Иссы Плиева, задача которой была выйти к Днестровскому лиману в тыл противника, тем самым перерезав его пути отступления и снабжения. Пятая ударная армия находилась на главном направлении и продвигалась на город с северо-востока вдоль побережья Черного моря.

Частям и подразделениям необходимо было преодолеть четыре хорошо обустроенных рубежа обороны, система которой описана в материалах по изучению боевого опыта Пятой ударной армии. Уже на первой линии, менее оборудованной, бойцам и командирам Красной Армии необходимо было проявлять неимоверное мужество и мастерство, чтобы преодолеть ее: «Первым оборонительным рубежом, очень выгодным для обороны, являлся рубеж по западному берегу Тилигульский лиман». Стремясь здесь задержать наступление советских войск, противник заминировал подступы к лиману и уничтожил единственную переправу, взорвав на 3,5-километровой дамбе все мосты. «Позиции противника на возвышавшимся западному берегу были очень сильными», – отмечалось в документах.

Однако, несмотря на это, советские воины «не ожидая ремонта мостов на дамбе, на ночь на 1.4.44 г. в сильную пургу форсировали Тилигульский лиман вброд по залитому весенним разливом перешейку между лиманом и морем. Глубина воды в отдельных местах доходила до плеч, яростный пулеметный и минометный огонь противника хлестал в лицо, но гвардейцы шли. С ходу атаковав позиции противника, пехотные подразделения выбили его из занимаемого берега и прочно закрепились на нем».

Вечером 9 апреля 1944 года части и соединения Пятой ударной армии приступили к штурму северных окраин Одессы. Ночью 10 апреля с северо-западного направления к уличным боям присоединились войска Восьмой гвардейской и Шестой армий, совершивших фланговый маневр. «Сломив сопротивление противника, в результате штурма войска левого крыла фронта в 10.00 10.4 овладели сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье Черного моря, крупным промышленным центром, железнодорожным узлом, важным портом на Черном море и областным центром Украины городом Одесса», – сообщается в боевом донесении штаба третьего Украинского фронта от 10 апреля 1944 года.

Строками из журнала боевых действий войск третьего Украинского фронта подтверждается, что штурм города был проведен блистательно, в результате чего немецко-фашистским захватчикам был нанесен огромный урон: «За это же время уничтожено: свыше 5 тыс. солдат и офицеров, взято в плен 1100 человек». Красная Армия также взяла значительное количество трофеев, среди которых только одних танков – 169, а орудий – 273. Всего в результате успешных действий Красной Армии немецко-фашистские войска потеряли под Одессой 160 тыс. солдат и офицеров.

Для мирных граждан Одессы приход советских войск означал освобождение от гнета, унижений и зверств немецко-фашистских оккупантов, отмечает российское военное ведомство. За время оккупации Одессы германскими и румынскими войсками, продолжавшейся 907 дней, в городе погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию.

В донесении третьего Украинского фронта в Главное политическое управление РККА от 11 апреля 1944 года представлены некоторые эпизоды этого геноцида, продолжавшегося даже незадолго до освобождения города. «В последние дни пребывания в городе немцы в своей звериной ненависти к советскому народу совершали массовые кровавые расправы над одесситами. Немецкие и румынские солдаты открывали пулеметный и автоматный огонь по женщинам, детям и старикам, появлявшимся на улицах города», – говорилось в документе.

«На улице Островидова в подвале горящих зданий гестапо много расстрелянных и замученных советских жителей города Одессы, в том числе женщин и детей», – отмечалось в донесении политотдела Пятой Ударной армии третьего Украинского фронта о состоянии Одессы после ее освобождения от оккупации. Также сообщалось, что «перед бегством из Одессы немцы выпустили из тюрьмы всех уголовников, а политических заключенных уничтожили».

В разделе опубликованы выписки из записных книжек румынских военнопленных, в которых описаны первые дни оккупации Одессы. «23 октября начались казни евреев и коммунистов. В 11 часов утра в парке (возле порта) установлены были 20 виселиц, на которых были повешены коммунисты, а на улицах, на каждом перекрестке были расстрелянные мужчины, женщины, девушки. Их трупы валялись весь день, чтобы их могло видеть остальное население. Ночью их похоронили», – писал сержант 10-й румынской дивизии Константин Базаджан.

На следующий день он не смутился запечатлеть такую жестокость: «24 октября женщин, девушек и детей согнали в 4 большие деревянные сарая на окраине города, в районе трамвайного депо. Прибыл автобус – цистерна с керосином. Сараи были облиты керосином и подожжены. Люди в сараях сбрасывали с себя все, кричали, плакали, но все сгорели».

Гитлеровцы пытались полностью уничтожить и сам город, о чем также сообщалось в донесении в Главное политическое управление РККА.

Румынские и германские оккупационные власти вывозили предприятия народного хозяйства целиком: была демонтирована и вывезена в румынский придунайский город Кэлэраши Одесская фабрика рыбных консервов имени Ворошилова, Одесский завод шампанских вин, Одесский маслозавод, оборудование каучукового завода, троллейбусные и трамвайные парки, фабрики лепного искусства, типографии, школьные и вузовские мастерские и лаборатории, все имущество Института хирургии, пластики и онкологии, монеты из фонда нумизматики Одесского музея и многое другое. Всего же, по сведениям историков, в самом городе в то время было разграблено и уничтожено 2290 зданий.

Приказом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина 1 мая 1945 года Одесса была объявлена городом-героем, а указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные жителями города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, город-герой Одесса был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Напомним, в июне Минобороны опубликовало архивные данные об освобождении Николаева.