Маск выразил сожаление, что Цукерберг не соглашается на бой

Tекст: Александра Юдина

В соцсети X (запрещена в России) бизнесмен отметил, что хотел бы, чтобы «Цукерберг был таким же крутым», как президент США Джо Байден и экс-лидер страны Дональд Трамп, которые, как стало известно в четверг, решили провести дебаты в рамках предвыборной кампании, передает ТАСС.

«Я предложил провести поединок с ним в любом месте, в любое время, по любым правилам, но слышу только стрекот сверчков», – написал Маск.

В июне американский предприниматель Илон Маск заявил о готовности сразиться с Марком Цукербергом из-за разработки компанией конкурента Twitter. Цукерберг же заявил, что Маск несерьезно относится к идее поединка в октагоне. По словам Цукерберга, нужно либо назначить дату боя, либо отказаться от этой затеи.

