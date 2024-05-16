В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Маск выразил сожаление, что Цукерберг не соглашается на бой
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что призывал руководителя корпорации Meta* (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга провести поединок, однако в ответ лишь услышал «стрекот сверчков».
В соцсети X (запрещена в России) бизнесмен отметил, что хотел бы, чтобы «Цукерберг был таким же крутым», как президент США Джо Байден и экс-лидер страны Дональд Трамп, которые, как стало известно в четверг, решили провести дебаты в рамках предвыборной кампании, передает ТАСС.
«Я предложил провести поединок с ним в любом месте, в любое время, по любым правилам, но слышу только стрекот сверчков», – написал Маск.
В июне американский предприниматель Илон Маск заявил о готовности сразиться с Марком Цукербергом из-за разработки компанией конкурента Twitter. Цукерберг же заявил, что Маск несерьезно относится к идее поединка в октагоне. По словам Цукерберга, нужно либо назначить дату боя, либо отказаться от этой затеи.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ