Цукерберг усомнился в серьезности намерений Маска провести поединок

Цукерберг призвал Маска подтвердить дату поединка или отказаться от планов устроить бой

Tекст: Антон Антонов

Цукерберг считает, что «Илон несерьезен», и призвал «двигаться дальше». Как заявил Цукерберг, он предложил Маску «реальную дату» поединка, а глава UFC Дэйна Уайт согласился организовать бой, «выручка с которого пойдет на благотворительность», передает РИА «Новости».

Однако, по словам Цукерберга, Маск «не подтвердил дату, потом сказал, что ему нужна операция». «А теперь просит провести тренировочный раунд на моем заднем дворе», – заявил Цукерберг.

Цукерберг сказал, что его противнику известно, как с ним связаться, если Маск «когда-нибудь всерьез заговорит о реальной дате и официальном мероприятии». В противном случае данную идею «просто оставят позади». Цукерберг намерен «сосредоточиться на соревнованиях с теми, кто серьезно относится к этому».

В июне Маск предложил Цукербергу «бой в клетке». Цукерберг предложил Маску провести поединок 26 августа. Как сообщил Маск, бой по правилам ММА будет организован его фондом и фондом Цукерберга, прямая трансляция пройдет на платформе X (ранее Twitter, заблокирована в России) и в Meta*.

