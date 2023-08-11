Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.6 комментариев
Бой Маска с Цукербергом пообещали показать в соцсетях бизнесменов
Поединок между американским предпринимателем Илоном Маском и руководителем корпорации Meta* (признана экстремистской в РФ) Марком Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях бизнесменов – X (ранее Twitter) и Meta.
Как сообщил Маск, бой по правилам ММА будет организован его фондом и фондом Цукерберга, прямая трансляция пройдет на платформе X и в Meta*, передает ТАСС.
Ранее Цукерберг выразил готовность к поединку с миллиардером Илоном Маском и предложил назначить бой на 26 августа.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ