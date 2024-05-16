В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Москва и Пекин обязались «достойно отметить» 80-летие Победы
Москва и Пекин обязались «достойно отметить» 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российская и китайская стороны в 2025 году достойно отметят 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне и капитуляцию милитаристской Японии, говорится в заявлении, подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Москва и Пекин намерены «достойно отметить» предстоящие в 2025 году 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной и Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, говорится в документе, передает ТАСС.
Также страны намерены совместно продвигать достоверную интерпретацию истории Второй мировой войны.