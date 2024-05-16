Путин извинился в Китае перед переводчиком за длинную речь

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава Российского государства на концерте, посвященном 75-летию дипотношений России и КНР, произнес несколько предложений без пауз, усложнив задачу переводчика, передает ТАСС.

Переводчик переводил речь с русского на китайский не синхронно, а последовательно.

«Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал (отдыха) переводчику», – сказал Путин.

Он добавил, что произнес длинную реплику, поскольку чувствует себя в Пекине «как дома».

«Поэтому решил, что здесь все по-русски понимают», – пояснил президент России.

Напомним, Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.