В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Путин извинился в Китае перед переводчиком
Путин извинился в Китае перед переводчиком за длинную речь
Российский президент Владимир Путин, находящийся с визитом в Китае, извинился перед переводчиком за длинную реплику, он признался, что чувствует себя в Пекине как дома.
Глава Российского государства на концерте, посвященном 75-летию дипотношений России и КНР, произнес несколько предложений без пауз, усложнив задачу переводчика, передает ТАСС.
Переводчик переводил речь с русского на китайский не синхронно, а последовательно.
«Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал (отдыха) переводчику», – сказал Путин.
Он добавил, что произнес длинную реплику, поскольку чувствует себя в Пекине «как дома».
«Поэтому решил, что здесь все по-русски понимают», – пояснил президент России.
Напомним, Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.