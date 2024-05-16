Депутат Бундестага от АдГ лишен иммунитета из-за «связанной с Россией» коррупции

Депутат Бундестага от АдГ лишен иммунитета из-за подозрений в «связанной с Россией» коррупции

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает телеканал ZDF, расследование против Быстрона начала Генпрокуратура Мюнхена. Обыски проходят не только в бюро депутата в Бундестаге, но и на других объектах, в том числе в Берлине, Баварии и на Мальорке, передает ТАСС.

По информации ZDF, Быстрон подозревается в получении средств от «сети, связанной с Россией».

Сам депутат отверг обвинения, заявив, что «не брал никаких денег в обмен на поддержку России».

