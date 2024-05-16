В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Депутат Бундестага от АдГ лишен иммунитета из-за «связанной с Россией» коррупции
Депутат Бундестага от АдГ лишен иммунитета из-за подозрений в «связанной с Россией» коррупции
Бундестаг Германии лишил парламентского иммунитета депутата от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петра Быстрона. В его бюро проходят обыски по делу о взяточничестве и отмывании денег.
Как сообщает телеканал ZDF, расследование против Быстрона начала Генпрокуратура Мюнхена. Обыски проходят не только в бюро депутата в Бундестаге, но и на других объектах, в том числе в Берлине, Баварии и на Мальорке, передает ТАСС.
По информации ZDF, Быстрон подозревается в получении средств от «сети, связанной с Россией».
Сам депутат отверг обвинения, заявив, что «не брал никаких денег в обмен на поддержку России».