Путин: Экономика России оказалась устойчивее, чем думали «за бугром»

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7 июля, четверг  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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Что ждать от резкого ослабления рубля

Рубль снова всех удивил YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Российская валюта продолжает приносить сюрпризы. Сначала рубль удивляет своим аномальным укреплением до 50 за доллар. А на этой неделе – сильным падением к 65. Причем явного повода для ослабления не видно. Что же могло заставить рубль уступить доллару? И главное – этот курс установился надолго или снова нет? Подробности...
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«Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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Русофобия довела Джонсона до позорной отставки

Борис Джонсон согласился уйти в отставку REUTERS/Kacper Pempel
«Джонсон нас не любит, мы его тоже». Так в Кремле отреагировали на сообщения о решении британского премьера уйти в отставку. Еще накануне Борис Джонсон заявлял, что не покинет свой пост, однако в четверг утром его правительство рухнуло. Кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован. Подробности...

У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Российский газ как тест на альтруизм для Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На фоне уже почти неизбежного энергетического кризиса в Европе ведущие экономики – германская и британская – демонстрируют склонность к политике экономического эгоизма. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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«Друзьям Путина» в ЕС угрожают смертью

Обсуждение: 6 комментариев

От кого бегут украинцы

Почему рубль опять падает

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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин: Экономика России оказалась устойчивее, чем думали «за бугром»

    7 июля 2022, 21:24

    Текст: Кристина Цыцура

    Базовые основы российской экономики оказались устойчивее, чем другие страны это себе представляли, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами парламентских фракций.

    «Все, что происходит в последнее время, показывает, что фундаментальные, базовые основы российской экономики оказались гораздо более устойчивыми, чем думали об этом наши недоброжелатели за бугром», – передает ТАСС его слова.

    По словам президента, уход иностранных компаний с российского рынка пошел лишь на пользу. «На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики — и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел», – заметил он.

    Ранее российский лидер заявил, что западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине. 


    Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете
    		    7 июля 2022, 18:14
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    У России получилось при скромном военном бюджете достичь необходимых результатов в передовом вооружении, заявил президент Владимир Путин.

    «Меня, во всяком случае раньше, много раз спрашивали коллеги, как это с учетом объема бюджета Минобороны России удается добиться таких результатов, которые у нас есть, с точки зрения создания современных образцов уникального оружия, которого до сих пор ни у одной страны мира нет», – цитирует Путина ТАСС.

    Он пояснил, что российский военный бюджет весьма скромен по сравнению с военными расходами ведущих держав, Россия занимает лишь 7-8 место по этому показателю.

    «Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства», – заключил глава государства.

    В 2018 году российский лидер заявлял об успешном испытании новейших российских систем стратегических вооружений.

    В 2022 году он отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение.

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    Путин: На Украине мы по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали
    		    7 июля 2022, 20:09
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине.

    «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», –  сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства.

    «При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – добавил Путин.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира». Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». 

    Говоря о завершении конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя».

    Коментарии (25)
    Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше
    		    7 июля 2022, 17:04
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Россияне, в частности IT-специалисты, которые решили уехать из страны, но потом вернулись, поняли, что дома лучше, заявил президент Владимир Путин.

    «То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов – и поддержка государства, и бытовые условия, их очень много. Поэтому кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело… Не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко заявил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов. 

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    Путин назвал выпуск «Москвича» непростым вызовом
    		   7 июля 2022, 17:24
    Фото: Агентство «Москва»
    Текст: Кристина Цыцура

    Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. Вся страна ждет результатов вашей работы», – сказал Путин, передает пресс-служба Кремля.

    Глава государства напомнил о выпуске машин Aurus, назвав это хорошей базой. «Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать. Все!» – сказал Путин. 

    Путин отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий.

    Ранее правительство Москвы и «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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    Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски
    		    7 июля 2022, 20:43
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

    «Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.

    «И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.

    По словам главы государства, «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу».

    Ранее, говоря о военных действиях на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали. 

     

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    Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе

    7 июля 2022, 17:33

    Текст: Елизавета Булкина

    Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости».

    Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса.

    «Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

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    Путин: Войну на Украине развязал коллективный Запад

    7 июля 2022, 20:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    Война на Украине развязана западными странами, они виновники того, что происходит, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

    «Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.

    Он добавил, что «если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось». «И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать», – констатировал глава государства.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

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    Путин: Важно повышать транспортную доступность Калининграда

    7 июля 2022, 16:36

    Текст: Ольга Иванова

    Повышение транспортной доступности Калининградской области, в том числе с точки зрения автобусных и туристических перевозок, является важной задачей, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна. Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области в том числе и автобусного движения, имея в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность». 

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    Путин указал на необходимость создавать собственные технологии в России

    7 июля 2022, 17:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо стремиться не к импортозамещению, а к созданию собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Президент затронул ситуацию в автомобильной отрасли страны, он подчеркнул, что у России есть «хорошая база» в этой сфере.

    «Вот Aurus сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать», – сказал он.

    Путин также высказался на тему возрождения марки «Москвич», отметив, что это «непростой» вызов.

    Ранее был представлен примерный модельный ряд новых «Москвичей», среди которых был и электромобиль. Технологический партнер столичного завода «КамАЗ» сообщал, что планируется выпускать четыре кроссовера и седан.

    До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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    Кремль спросили об отпуске Путина

    7 июля 2022, 13:03

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Полноценных каникул у президента России Владимира Путина не бывает, не ожидается их и в этом году, но, возможно, ему все же удастся «урвать деньки» для отдыха, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент пока продолжает работать. Вы знаете, что таких прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особых каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, не собирается ли глава государства взять передышку на фоне закрытия весенних сессий в палатах парламента.

    Ранее Песков сообщил, что не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости.

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    Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем министра образования ДНР

    7 июля 2022, 17:39

    Победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов станет заместителем министра образования Донецкой народной республики, об этом он сам рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Путин в свою очередь отметил, что выбор Трофимова достоин уважения, сообщается в Telegram-канале проекта «Лидеры России».

    «То, что вы приняли это решение, говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешевой карьере, а стремитесь именно к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения. Я желаю вам успехов, работа там непростая, мягко говоря. Поэтому удачи, она не помешает», – сказал Путин.

    Ранее генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил в интервью ТАСС о работе победителей и финалистов «Лидеров России» в ДНР и ЛНР.

    «Кто-то уже начал там работать, например, председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко, победитель конкурса «Лидеры России», выпускник президентского кадрового резерва, который реализуется в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов – это тоже наш выпускник. Уже есть такие назначения, и я уверен, что еще многие из наших победителей себя попробуют. Здесь важно учитывать не только желание и готовность, но и тот опыт и компетенции, которые у них есть, в тех областях, которые важны людям. Есть база людей, которые готовы помогать, и я уверен, что она будет востребована», – сказал Комиссаров.

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    Путин поблагодарил «Лидеров России» за помощь Донбассу
    		    7 июля 2022, 16:27
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность».

    «Знаю, что некоторые из вас, может быть, даже многие, занимаются волонтерской деятельностью, в период пандемии [коронавируса] помогали врачам справляться с этой заразой. Сейчас некоторые участвуют в помощи жителям Донбасса. Хочу вас за это поблагодарить. Это важно, особенно сейчас, проявлять такую собранность и солидарность», – цитирует Путина ТАСС.

    Президент выразил надежду, что победители «Лидеров России» смогут применить свои наилучшие качества для решения главной задачи – повышения суверенитета страны, особенно «в области новейших технологий, в области госуправления».

    «Без этого ни компания не может эффективно функционировать, ни государство – эффективно работать», – заключил Путин.

    «Лидеры России» – всероссийский конкурс управленцев, проводящийся АНО «Россия – страна возможностей». Основной задачей конкурса является «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны».

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    Путин: Самое главное удовольствие в жизни приносит самореализация

    7 июля 2022, 18:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Больше всего в жизни приносит удовольствие самореализация, но она невозможна без служения людям и Родине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Жизнь скоротечна. Нам кажется, что она бесконечна, но на самом деле это не так. И очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки, интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от этой жизни, а самое главное удовольствие – в самореализации», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, самореализация невозможна без служения людям и Отечеству, а само служение может быть самым разным. «Если каждый на своем участке, стремясь к самореализации, будет добиваться успехов, из этого будет состоять успех страны в целом», – заключил глава государства.

    Ранее президент в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде.

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    Путин: Атомная отрасль является экологически чистой и улучшает климат

    7 июля 2022, 17:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Атомная энергетика способствует улучшению климата, это нужно закрепить окончательно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет тех мероприятий, которые связаны с улучшением климата и окружающей среды. А не наоборот», – цитирует Путина ТАСС.

     

    По его словам, этот вопрос в мире «вроде бы решен», но необходимо его утвердить. После трагедий в Чернобыле и на Фукусиме многие люди потеряли веру в такие проекты.

    Также глава государства отметил, что многие страны Запада, говорившие об экологии десятилетиями, сейчас переходят к углю.

    «Наши коллеги в западных странах все шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Германия и Австрия начинают расконсервацию угольных станций из-за снижения поставок газа.

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    Путин: Власти будут делать все для помощи жителям Донбасса

    7 июля 2022, 18:04

    Текст: Ольга Иванова

    Россия и ее руководство намерены делать все для того, чтобы помочь людям, которые живут и работают в Донбассе, заявил глава государства Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Россия и российское правительство, российское руководство все будет делать для того, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там [в Донбассе] работают», – приводят его слова ТАСС.

    Он высоко оценил намерение одного из победителей конкурса занять должность заместителя министра образования и науки Донецкой народной республики.

    Ранее сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил опытных российских управленцев на должности четырех министерств региона.

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