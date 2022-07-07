Путин: Экономика России оказалась устойчивее, чем думали «за бугром»

Базовые основы российской экономики оказались устойчивее, чем другие страны это себе представляли, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами парламентских фракций.

«Все, что происходит в последнее время, показывает, что фундаментальные, базовые основы российской экономики оказались гораздо более устойчивыми, чем думали об этом наши недоброжелатели за бугром», – передает ТАСС его слова.

По словам президента, уход иностранных компаний с российского рынка пошел лишь на пользу. «На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики — и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел», – заметил он.

Ранее российский лидер заявил, что западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине.