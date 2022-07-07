Песков объяснил, чем руководствуется Россия в вопросе с «Сахалином–1»

Москва руководствуется исключительно своими интересами, однако по каждому случаю принимаются отдельные решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о сокращении добычи нефти на проекте «Сахалин–1» из-за введенных ограничений.

«То, что есть кризисное проявление во всех областях – это не секрет. Правительство всем этим занимается и формулирует предложения. Естественно, все кризисные проявления, они не остаются без внимания», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что Сахалинская область может при необходимости получить дополнительную финансовую поддержку из федерального центра.

При этом представитель Кремля не стал комментировать вопрос о том, возможен ли с проектом «Сахалин–1» сценарий, аналогичный ситуации с «Сахалином–2».

«В каждом отдельно взятом случае принимаются отдельные решения. Мы руководствуемся исключительно своими интересами. Поскольку многие партнеры по этим проектам теперь стали недружественными партнерами и занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, мы не можем не учитывать эти факторы. Поэтому еще раз повторяю, общий тенденции нет, есть разовые решения, основанные на исключительно нашей собственной целесообразности», – заявил Песков.

Напомним, в апреле американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил о выходе из проекта «Сахалин–1» из-за ситуации на Украине.

1 июля президент Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2».