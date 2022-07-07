В Польше увидели опасность в отправке «миротворцев» на Украину

Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если Польша самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, заявил экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.

Он отметил, что идею Варшавы об отправке на территорию бывшей советской республики военных под прикрытием миротворческой миссии не поддержали даже ближайшие союзники Польши, а в Чехии и вовсе прямо указали Польше, что миротворцев вводят в зону конфликта после завершения боевых действий, а не во время их.

Политик напомнил, что опасность для Варшавы заключается в том, что Россия проводит специальную военную операцию на всей территории Украины, и ввод польских войск даже в западные регионы страны будет означать открытый конфликт с Москвой.

«Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов. Так что если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», – передает РИА «Новости» слова Пискорского.

Он также добавил, что считает возможным ввод польских войск на Украину лишь после соответствующего решения Вашингтона и Лондона. При этом политик подчеркнул, что такое развитие событий нельзя исключать.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.

Напомним, в апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь.

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