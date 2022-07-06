Рогозин рассказал, как справляется с санкциями «русской мыслью и татарским проворством»

Санкции не могли повлиять на строительство космодрома Восточный, так как он создается «русской мыслью и татарским проворством», заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Повлиять – нет. Это же уникальный объект, который создан русской мыслью и татарским проворством», – передает РИА «Новости» ответ Рогозина на вопрос, могли ли санкции повлиять на строительство космодрома.

Он уточнил, что отдельные агрегаты все же пришлось заменить. Речь идёт о холодильных установках, поршнях, цилиндрах и насосах.

«Это все такая мелочь, что мы быстро заменили», – добавил он.

По его словам, Роскосмос планирует от строящегося аэропорта космодрома Восточный до города Циолковский пустить по железнодорожным путям двухэтажный трамвай.

«Проболтаюсь... У нас есть потрясающий проект двухэтажного трамвайного поезда. В сцепке несколько вагонов», – сказал Рогозин.

Вид у этих трамваев, по его словам, «галактический», и они способны достигать скорости 100 километров в час.

Однако для того, чтобы не ждать создания трамвайных путей, первые такие машины пустят по обычной железнодорожной ветке, которая уже проложена. Для этого трамваям придется поменять колесные пары и поставить более широкие по стандарту железной дороги. Затем их «пересадят» на более узкие шасси для создания полной бесшумности при поездке.

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Предполагается возведение стартового стола под ракету «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». Первый пуск «Ангары» с пилотируемым кораблем «Орел» без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.

В мае 2019 года источник в строительной отрасли сообщил, что производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный. По его словам, «проблемы компании, которые мешали исполнению контракта, удалось решить». В ноябре «Коммерсант» сообщил, что СК по Амурской области возбудил два новых уголовных дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный, одним из фигурантов которых является ПСО «Казань».

Напомним, 5 марта 2021 года Арбитражный суд Амурской области приостановил строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный на срок до 90 суток, однако ПСО «Казань» сообщила о продолжении работ. В апреле того же года Апелляционный суд отменил решение о приостановке строительных работ на стартовом комплексе «Ангара» космодрома Восточный.