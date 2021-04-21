Суд отменил решение о приостановке строительных работ на Восточном

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21 апреля, среда | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Американский дрон-разведчик выполнил полет над закрытой зоной у побережья Крыма
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Творчество Моргенштерна – это подражание реперам из самых унылых и безнадежных мест Америки – тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит всю ту же нищету и криминал.
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Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот.
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Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Суд отменил решение о приостановке строительных работ на Восточном
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Апелляционный суд отменил решение о приостановке строительных работ на стартовом комплексе «Ангара» космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Шестой арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Амурской области от 9 марта 2021 г. о приостановке строительных работ по объекту «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1А – АО «ПСО «Казань», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как уточнили в госкорпорации, суд апелляционной инстанции назначил штраф в размере 100 тыс. рублей. Представитель прокуратуры Хабаровского края на стадии апелляционного производства отметил, что приостановление строительства стартового комплекса недопустимо.
«АО «ПСО «Казань» совместно с ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» подготовлен график устранения замечаний 119-го отдела Главного управления строительного надзора, который согласован госкорпорацией «Роскосмос», и с учетом конструктивной позиции министерства обороны, представлен в орган государственного строительного надзора», – добавили в пресс-службе.
В госкорпорации подчеркнули, что Роскосмос и Минобороны России ведут совместную конструктивную работу по созданию современной наземной космической инфраструктуры.
Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Предполагается возведение стартового стола под ракету «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». Первый пуск «Ангары» с пилотируемым кораблем «Орел» без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.
Напомним, 5 марта Арбитражный суд Амурской области приостановил строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный на срок до 90 суток, однако ПСО «Казань» сообщила о продолжении работ.
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Москва ответила на требование США не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США.
Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив. «Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Обнародовано заявление «Ив Роше» по делу о мошенничестве братьев Навальных
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В Сети опубликована копия подписанного гендиректором «Ив Роше Восток» Бруно Лепру заявления о преступлении в отношении французской компании «Ив Роше», за которое были осуждены братья Алексей и Олег Навальные.
Документ, как следует из фото, был подан на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина 4 декабря 2012 года. В нем говорится, что в 2008 году злоумышленники убедили сотрудников «Ив Роше Восток» заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «Главное подписное агентство». В результате компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен, в связи с этим «Ив Роше Восток» с августа 2008 года по ноябрь 2012 года мог быть причинен ущерб в крупном размере.
При этом в 2012 году ряд журналистов, выступая в защиту Навального, утверждали, что заявления от «Ив Роше» якобы не существует. Представители российского отделения французской компании также заявляли, что не подавали жалобы и судебные иски, в которых фигурировали бы братья Навальные. Отметим, что в заявлении, подписанном Лепру, действительно не фигурируют братья Навальные, однако сам факт обращения в СК задокументирован.
«Этот документ доказывает, что именно «Ив Роше» стал инициатором разбирательства с Навальными, а не власть, не госструктуры и не госкомпании, что годами пытались доказать либеральные СМИ. То есть братья Навальные развели крупную международную компанию, пользуясь служебным положением, нанесли «Ив Роше» ущерб, и те захотели разобраться по закону», – сообщает Telegram «Опер пишет...».
Алексей Навальный в 2014 году был приговорен за мошенничество по делу «Ив Роше Восток» к трем с половиной годам условно. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
Олег Навальный летом 2018 года вышел из колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области, где провел три с половиной года после приговора по делу о хищении средств компании «Ив Роше».
В Молдавии заявили, что склад боеприпасов в Чехии взорвал не Николае Попа
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Молдавский паспорт на имя Николае Попы 1979 года рождения, якобы использовавшийся российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым, является фальшивым, Агентство государственных услуг Молдавии не выдавало такой документ, а удостоверение личности с номером A3194368 принадлежит другому лицу.
«В контексте появившейся в СМИ информации о паспорте гражданина Молдавии, выданном на имя Николае Попы, рожденного 18 июля 1979 года, Агентство государственных услуг сообщает, что в государственном регистре населения Молдавии не существует человека с указанными данными. Паспорт гражданина Молдавии с номером A3194368 был выдан на имя другого человека», – передает сообщение пресс-службы ведомства РИА «Новости».
Власти Молдавии проводят внутреннее расследование в связи с появившейся в СМИ информацией об использовании российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым молдавского паспорта.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
По версии чешской полиции, некие мужчины, похожие на Петрова и Боширова, находились в Праге в дни, предшествовавшие взрыву на военном складе в Врбетице, а затем уехали в Северную Моравию. Якобы в Праге они находились с паспортами граждан Молдавии (Николай Попа) и Таджикистана (Руслан Табаров). Единственное, что их «связывает» со взрывом в Врбетице – это то, что он случился 16 октября 2014 года в 9.25 утра, а Попа и Табаров были зарегистрированы в небольшом отеле в Северной Моравии примерно в 200 километрах от Врбетице с 13 до 17 октября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Петрова и Боширова, добавив, что Кремль не будет анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.
Российские суда начали стягиваться к месту укладки «Северного потока – 2»
Российские суда снабжения начали стягиваться к трубоукладчику «Академик Черский», который готовится к укладке участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщил сервис отслеживания судов MarineTraffic.
В непосредственной близости от трубоукладчика находятся суда «Иван Сидоренко», «Катунь», «Финвал», многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» и многофункциональное судно снабжения ледового класса «Венгери», передает ТАСС.
Координаты «Академика Черского» соответствуют координатам первой точки укладки газопровода, утвержденным Морским управлением Дании, отмечается в сообщении.
В начале апреля «Академик Черский» начал подготовку к укладке «Северного потока – 2».
Тем временем в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода.
Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.
Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96
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«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя протест со стороны Колумбии в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96-400ВПУ.
«Самолет летел не в Колумбию, а в соседнее государство. Скорее всего, там произошла штурманская ошибка», – убежден член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, Ил-96-400ВПУ оборудован системами связи и управления дальнего действия. Он входит в правительственный отряд, поэтому на нем летают в том числе высшие должностные лица государства.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что хоть речь и идет о спецборте, но этот самолет позиционируется как гражданский. «Есть рейсы, которые прокладываются в Венесуэлу, а там до Колумбии рукой подать. Когда гражданские борты отклоняются от какой-то трассы, их видно на радарах, у них включен транспондер. Прецеденты с отклонением от маршрута разбираются в дежурном порядке», – пояснил он.
«Колумбия, вероятно, намерена рассмотреть этот случай в ключе российской угрозы и придумать, что на борту летели спецназовцы и обязательно угрожали безопасности страны», – полагает эксперт.
«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне, потому что США сегодня оказывают серьезное влияние на состояние отношений между Колумбией и Венесуэлой», – заключил собеседник.
Во вторник МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Минобороны Колумбии также сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов
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Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, который их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему – и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», – передает заявление чешского министра ТАСС.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь заявил, что Прага готовит меры в отношении России после решения Москвы выслать 20 дипломатов республики в ответ на объявление 18 сотрудников посольства России персонами нон грата.
«Мы с господином вице-премьером обсуждали дальнейшие шаги по отношению к России. Мы информируем наших союзников [по ЕС и НАТО] и готовим дальнейшие шаги [по отношению к России]», – сказал глава правительства Чехии.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в ПАСЕ
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Сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Как отметил сенатор, очередная весенняя сессия ПАСЕ, открывшаяся в Страсбурге, ничем хорошим для отношений России с Советом Европы не закончится. «Враждебность к России по любому вопросу – Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Украина, Донбасс, Приднестровье, Крым и т.д. – заложена в саму суть этой организации», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран. «Либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные. Отсюда и чудовищные двойные страндарты, когда на обстрел Цхинвала по приказу Саакашвили, массовое сожжение в Одессе от 2 мая 2014 года или годичное заточение в Киеве журналиста Кирилла Вышинского откровенно закрывают глаза», – отметил он.
Сенатор также напомнил, что «прочно забыта в ПАСЕ и Надежда Савченко». «По ее поводу большинство в ПАСЕ закатывало истерики нашей делегации, а саму Савченко там встречали овациями. Но стоило ей не вписаться в антироссийскую повестку Порошенко, как она была арестована в Киеве – и недавняя «героиня»тут же перестала интересовать недавно бурно апплодировавших ей евродепутатов», – напомнил Пушков.
В связи с этим сенатор заявил, что отношения России с ПАСЕ в нынешних условиях «не могут быть налажены по определению». «Наш уход оттуда в 2014-м, а затем и 2015-м гг. был неизбежен, как и почти 5-летняя пауза в нашей работе в этой организации. Но с 2019 г., когда мы вернулись туда без санкций и ограничений, обстановка в ПАСЕ не только не улучшилась, но даже ухудшилась, что в очередной раз ставит вопрос о целесообразности пребывания России в Ассамблее», – добавил он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ.
В Чехии призвали к сохранению торговых связей с Россией
Чешский вице-премьер, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с Россией, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери.
«У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и Россией), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной «перестрелки» я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась», – заявил Гавличек, передает РИА «Новости».
По словам вице-премьера, высылка дипломатов из Чехии и ответная мера России является, сама по себе, весьма серьезным делом. «То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС «Дукованы» – это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры», – подчеркнул Гавличек.
Тем временем первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек не исключил новые меры в отношении Москвы. «Реакция российской стороны (на высылку 18 дипломатов из Праги) была очень резкой. Мы принимаем это во внимание и обсудим в правительстве, как далее действовать. Обсудим все возможности, которые у нас есть, в том числе и возможность установления этих отношений (с РФ) на основе принципа взаимности», – сказал Гамачек.
Ранее во вторник представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.
Белого медведя-сироту в зоопарке Екатеринбурга убил мячик посетителя
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В екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, которому кинули в вольер детскую игрушку, сообщили в пресс-службе городского учреждения.
«Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер. Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными», – цитирует сообщение зоопарка РИА «Новости».
Там добавили, что Умка родился в дикой природе и рано остался без матери, его подобрали у поселка Биллингс в Чукотском автономном округе, на него напала стая поселковых собак.
Он четыре месяца прожил в сарае, в апреле 1998 года его решили перевезти. Его доставили самолетом из Чукотки в Москву, после чего – на Урал, и Умка поселился в екатеринбургском зоопарке.
В мае 2020 года в Москве в возрасте 84 лет умер миссисипский аллигатор Сатурн, которого якобы любил Адольф Гитлер.
Глава МИД Украины назвал возможный срок начала конфликта с Россией
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Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что через несколько недель Россия якобы будет готова к началу агрессии против Украины, однако, по его словам, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта.
«Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель», – приводит слова украинского министра РИА «Новости».
По словам Кулебы, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.
В прошлую пятницу Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Двумя днями ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил о возможных провокациях Украины при поддержке США с целью начала военных действий против Крыма. В начале апреля президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокации Киева в Донбассе.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Зеленский заявил о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне
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Украина имеет мощную поддержку международных партнеров в лице Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, Турции, Совета Европы и НАТО; Украина не хочет войны, но готова к ней, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», – приводит слова Зеленского ТАСС.
В то же время он отметил, что этого Киеву может быть мало. «Украине, а вместе с ней всему миру, что верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность», – заявил политик.
По словам Зеленского, гражданам Украины «нужны четкие сигналы» от Запада о готовности предоставлять Киеву поддержку не просто как партнеру, «а как игроку одной команды».
Он обвинил Россию в создании предпосылок для эскалации, аргументируя это концентрацией российских войск вблизи границ с Украиной. Он подчеркнул, что Киев не боится, но настроен на мирное сосуществование.
«Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда», – заявил Зеленский.
Ранее полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Генпрокурор Чехии заявил, что взрывы на складах в Врбетице не являются терактом
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Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не являются терактом. Об этом заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.
Как отметил Земан, с юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. «По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии», – написал он в своем Twitter.
По словам генпрокурора Чехии, «дело исключительно политиков, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ».
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице. Она добавила, что «это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет».
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма. Он также отметил, что Россия не нападала на Чехию. Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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Синоптик рассказал о погоде на майские праздники
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На майские праздники в России погода будет нестабильна: в первые – достаточно прохладной, а ко вторым намечается потепление, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в мае граждан Москвы и Центральной России ожидают климатические качели. Он уточнил, что в начале месяца будет достаточно прохладно, а позже произойдет перелом в сторону стабилизации и даже превышения нормы.
«Первые майские праздники будут холодными с кратковременными дождями и температурой в дневные часы не выше плюс 5–10 градусов. А вот вторые майские праздники с большей долей вероятности больше будет довольно тепло, ближе к норме, в пределах плюс 10-15 градусов», – говорит Леус.
Если говорить конкретно о Москве и Московской области, то температура в первые дни последнего весеннего месяца будет чуть выше, +7–12 градусов в дневные часы и временами с дождями, а вторые майские праздники уже будут более теплыми. Температура в эти дни будет держаться в пределах 12–17 градусов.
«Климатические качели – это термин, обозначающий сильную нестабильность погоды. Такое явление мы наблюдаем в течение всей зимы и прошедшей первой половине весны, за все это время у нас не было длительных периодах тепла или холода. Три-четыре дня и резкая смена погоды. Такое колебание с резкой сменой погоды сохранится до конца весны», – рассказывает синоптик.
Причем сложно сказать, почему в этом году синоптическая ситуация складывается именно таким нестабильным способом, продолжает специалист. Он подчеркивает, что ничего необычного для переходных периодов нет, а весна и осень в принципе характерны быстрым перемещением атмосферных образований, соответственно, быстрой и частой сменой погоды. То есть это идет переход атмосферы из зимнего состояния в летнее, что и дает такой результат.
«И, поскольку в этот период наблюдается колебание атмосферного давления, колебание влажности воздуха, все это, безусловно, влияет на метеозависимых людей», – подытожил Леус, добавив, что точные прогнозы на май составлять еще рано, поэтому все цифры, которые он назвал, являются предположительными.
Ранее в Минприроды со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщили, что во всей России ожидается теплый май с небольшими периодами похолодания. Также там отметили, что в большинстве регионов среднесуточная температура будет держаться в пределах нормы.
Продюсер рассказал о тяжелой депрессии Верки Сердючки
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Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, после участия в конкурсе «Евровидение» в 2007 году столкнулся с травлей, это вызвало у него глубочайшую депрессию, рассказал продюсер певца Андрей Разин.
По словам менеджера, перед выступлением на конкурсе «Евровидение» музыкант приехал к своей бабушке в деревню, чтобы отвлечься от всего и настроиться на участие в состязании. Тогда Данилко был совершенно счастливым человеком, передает «Вести.ru».
После конкурса, на котором артист исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, артист столкнулся с травлей, которая для его тонкой душевной организации оказалась слишком сложной. Слова из песни Dancing Lasha Tumbai интерпретировали как Russia goodbye, что вызвало негатив у российской публики, рассказал Разин. После этого скандала Верке Сердючке была закрыта дорога на российские концерты. Артист впал в депрессию.
Также менеджер артиста опроверг появившуюся в сети информацию о том, что Данилко якобы серьезно болен. По его словам, музыкант занимается своими проблемами со сном и налаживает циркадные ритмы.
В ноябре 2019 года сообщалось, что у Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу.
Украине предсказали «бессмысленный и беспощадный» бунт
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Украину из-за ухудшения социально-экономической ситуации может ожидать «бессмысленный и беспощадный» бунт, такое мнение выразил украинский эксперт Валентин Землянский.
Как заявил Землянский в эфире телеканала «Наш», на Украине о достоинстве «уже давно речи не идет». «Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на «майдане», в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства», – передает слова эксперта РИА «Новости».
Как отметил Землянский, украинцы уже не верят в «майданы», при этом в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут поверить и за которыми они могут пойти на протест.
«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», – предупредил эксперт.
Землянский считает, что у украинцев есть четкое понимание, что их всех «кинули», причем сделали это дважды – сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года.
Ранее Украине предрекали «холодные» и голодные бунты и даже бунт олигархов наоборот.
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