Зеленский запретил Генштабу ВСУ принимать решения без санкции президента

Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ доложить о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения и попросил «больше не принимать таких решений» без санкции со стороны президента Украины.

«В обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении порядка получения разрешений», – приводит слова Зеленского ТАСС.

«Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать таких решений», – сказал Зеленский, добавив, что видит разные оценки такого решения Генштаба. «Есть непонимание и даже возмущение в обществе», – указал он, пообещав, что заслушает все детали от силовых ведомств в среду на очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Во вторник депутаты Рады выразили недовольство решением Генштаба, но уже вечером трое депутатов от правящий партии «Слуга народа» внесли в парламент законопроект, предусматривающий внесение изменений в законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места проживания в пределах Украины.

Во вторник Генштаб ВСУ подтвердил разработку правил, ограничивающих в период военного положения право военнообязанных покидать место жительства без разрешения военкоматов. В Генштабе подчеркнули, что нормы закона «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года, предусматривают запрет на выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения военкомата в военное время.

Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналог военкоматов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте Зеленского с генералами ВСУ.

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