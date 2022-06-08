Хакер рассказал о конфликте между офисом Зеленского и ВСУ

Между офисом Владимира Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, сообщил на условиях анонимности хакер RaHDIt.

«Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо, – приводит слова хакера РИА «Новости».

В результате, по его словам, гибнет много солдат ВСУ, что «не добавляет украинским политикам популярности в войсках». Однако киевские власти информацию о потерях тщательно скрывают, отметил RaHDIt.

Он напомнил ситуацию с Мариуполем, когда полк «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) и подразделения морской пехоты, национальной гвардии были окружены на «Азовстали».

«Если бы они отступили из Мариуполя, они не попали бы в окружение и в плен. Но было приказание офиса президента, что однозначно надо держаться до конца, это политическая воля, Мариуполь – это знаковый город. Закончилось это тем, что те, кто не погибли, попали в плен», – сказал RaHDIt.

Сейчас на некоторых участках фронта украинские военнослужащие все-таки отступают, оставляют населенные пункты, понимая, что военная целесообразность все-таки берет верх над политической, отметил хакер.

«У них разные точки зрения на проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска. Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране, они не смогут объяснить, почему отошли, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то переломить ситуацию. Хотя немногие понимают, что мало поставить реактивные системы залпового огня, надо все-таки еще обучить военнослужащих с ними обращаться. А это не день и не два», – заявил хакер.

RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.

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