Песков опроверг слухи об «отказе» председателя КНР посетить Россию

Эксперт оценил развитие конфликта между Польшей и ведущими странами ЕС

«Париж, Берлин и Брюссель серьезно недовольны Польшей в последнее время. А польской партии «Право и справедливость» как никогда нужны деньги ЕС для восстановления экономики на фоне грядущих выборов в Сейм», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский. Ранее ЕС отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем.

«Очевидно, что в этом споре победа будет за ЕС, потому что именно Еврокомиссия распределяет средства и дает свое согласие на выделение денег из Европейского фонда восстановления экономики национальным фондам. А для Польши было предусмотрено порядка 35 млрд евро», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

Произошедшее собеседник назвал «прощальным поклоном Франции, которая сейчас передает председательство в ЕС Чехии». «У поляков были шансы получить эти деньги, по крайней мере, на это намекала Урсула фон дер Ляйен. ЕС тогда «выкатил» Варшаве так называемые вехи. В общей сложности они насчитывали порядка 100 условий, которые польское правительство должно последовательно выполнить», – пояснил эксперт.

«При этом дело даже не столько в вехах, сколько в той геополитической ориентации, которую сейчас заняла Польша. Все же в ЕС ведущим остается немецко-французский блок. А Париж и Берлин недовольны Варшавой из-за полной ориентации страны на США и Великобританию. То есть пока старая Европа все же хотела бы вернуться к диалогу с Россией, Дуда этому противится», – рассуждает Стремидловский.

«Упоминание о том, что Польша якобы является законодателем европолитики на украинском направлении – это и намек Варшаве, и легкая ирония в адрес польского государства. То есть Брюссель пытается дать понять, в чем именно заключается главная проблема этого государства с точки зрения ЕС», – уверен он.

Вместе с тем, Польша крайне заинтересована в получении денег, отмечает собеседник. «Осенью будущего года там пройдут выборы в Сейм. И для победы партии «Право и справедливость» необходимо вывести страну из кризиса. А проблем там предостаточно – и высокий уровень инфляции, и удорожание энергоносителей, и рост цен на бензин, уголь и продукты питания. И эти 35 млрд евро стали бы хорошим подспорьем в борьбе за места в Сейме», – заключил Стремидловский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.

В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.

Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК.

До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.

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