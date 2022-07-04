В Германии призвали Украину вступить в Международный альянс в память о Холокосте

Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн, комментируя высказывания посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Степане Бандере, призвал Украину вступить в Международный альянс в память о Холокосте (IHRA).

«Эта межправительственная организация является подходящей площадкой, на которой вопросы, поднятые господином Мельником, могут подробно обсуждаться на международном уровне», – приводит слова Кляйна Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на dpa.

Международный альянс памяти жертв Холокоста объединяет правительства и экспертов для развития исследований и сохранения памяти о Холокосте. До сих пор Украина не собиралась присоединяться к IHRA.

«Дебаты, спровоцированные послом Мельником, должны стать поводом к тому, чтобы быстро добиться принятия [в альянс]», – заявил уполномоченный по борьбе с антисемитизмом.

Кляйн добавил, что считает «проблематичными» высказывания украинского посла. «Они подпитывают российский нарратив в текущем конфликте и, как правило, вызывают разногласия и непонимание среди дружественных государств», – отметил он.

Напомним, Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, начал прославлять Бандеру как «борца за свободу». По словам дипломата, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По его мнению, «поляки хотят политизировать эту историю». «Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев», – утверждал Мельник.

В МИД Украины заявили, что слова Мельника о Бандере является его личным мнением, не отражающим позицию Киева.

В посольстве Израиля в Берлине заявили, что слова посла Украины оскорбляют тех, кто был убит Бандерой и его людьми.

Адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд заявлял, что если Украина хочет стать членом Евросоюза, она должна прекратить прославлять Степана Бандеру и других пособников нацистов.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

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