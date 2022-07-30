Прибывшие в Северную Македонию на учения британские военные избили мужчину в баре

Британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам

Семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей, пишет The Independent.

«Украинская семья из девяти человек живет в страхе, что стук в дверь может оставить их без крова в любой момент, после того как им сказали покинуть свой британский дом всего через несколько недель после прибытия», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Семья 36-летнего Максима Хирика прибыла в королевство в мае, в рамках государственной программы жилье ей предоставил житель города Фэрхем, офицер Королевского флота Дадли Мальстер. Как сообщали местные СМИ, британец пообещал предоставить украинцам кров на шесть месяцев, однако уже через несколько недель потребовал от них покинуть жилье. При этом сделать это они должны были еще до 15 июля.

Благодаря краудфандингу украинцам удалось собрать более 20 тыс. фунтов стерлингов (почти 1,5 млн рублей), однако как минимум 15 домовладельцев отказали им в возможности арендовать жилье. Как заявил Хирик, он и его жена готовятся к моменту, когда «кто-то появится в дверях и скажет им уйти».

По словам украинца, «деньги не решают проблему». «Мы не ожидали, что здесь даже с деньгами, даже когда мы делаем предложения агентствам или арендодателям внести арендную плату за 12 месяцев вперед с поручительством, они не соглашаются», – пожаловался мужчина.

Он отметил, что «понимает», почему домовладельцы не хотят сдавать жилье семье из девяти человек, включая ребенка-аутиста и двух пожилых женщин, одна из которых страдает от деменции. «Мы разослали заявки (на аренду) более чем 15 домам. Они (арендодатели) не называют причины, по которым нас не принимают, они просто говорят: «Извините, но арендодатель выбрал кого-то другого», – заявил Хирик.

Украинец добавил, что не знает, как долго его семья сможет оставаться в своем нынешнем жилье, так как крайний срок 15 июля уже истек. На данный момент его проблемой занимается команда из четырех адвокатов, которые пытаются помочь ему с домом и работой.

Ранее Times сообщала, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения об отношениях от одиноких мужчин в обмен на помощь.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД