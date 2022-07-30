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Прибывшие в Северную Македонию на учения британские военные избили мужчину в баре
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Британские десантники, участвовавшие в учениях НАТО в Северной Македонии, избили мужчину в ресторане в центре Скопье, сообщила газета Daily Express.
Пострадавшим оказался подданный Соединенного королевства. По его словам, 11 мая его избили четыре военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и «искали повод для драки», передает ТАСС.
Мужчине потребовалась помощь врачей в Северной Македонии, а по возвращении на родину он был вынужден пройти краткий курс лечения в больнице Лондона.
Пострадавший рассказал, что местные органы правопорядка и британская военная полиция не сотрудничают друг с другом по данному вопросу, что замедляет процесс расследования обстоятельств произошедшего. Минобороны Соединенного Королевства отказалось давать комментарии о том, были ли отстранены от службы участвовавшие в драке десантники.
В начале мая посольство Великобритании сообщило, что порядка 1,8 тыс. военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады Соединенного Королевства прибыли в Северную Македонию для участия в совместных учениях стран НАТО. Учения были призваны внести дополнительный вклад в обеспечение европейской безопасности.
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Добровинский дал совет российским владельцам недвижимости в Черногории
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Россияне, недвижимость которых пытаются «заморозить» за рубежом, могут обратиться в суд и с большой вероятностью выиграть это дело, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя действия Черногории против недвижимости граждан России.
СМИ сообщают, что Кадастровая служба Черногории начала оформлять «заморозку» недвижимости граждан России, которые попали в утвержденный санкционный список. Ранее на сайте кабмина Черногории был опубликован соответствующий документ.
«Черногория не входит в Евросоюз, но очень хочет войти. Поэтому этот шаг – такой способ «заглянуть в глаза», «лизнуть», «встать на колени» перед Европейским союзом в надежде, что их пустят к себе быстрее», – говорит Добровинский.
Юрист подчеркивает, что поскольку Черногория не является членом Евросоюза, это решение – их собственное желание, в связи с чем можно обратиться в суд в самой Черногории. Доказать, что решение о заморозке собственности не соответствует законодательству самой Черногории, по мнению адвоката, будет несложно.
«Они не в Евросоюзе, а значит, не обязаны делать то, что там придумали. А если в Эфиопии примут какое-то решение, Черногория тоже будет ему следовать? Ну смешно же. Поэтому, думаю, есть большой шанс выиграть такое дело», – заключил Добровинский.
Напомним, в начале апреля власти Черногории приняли пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Днем ранее страна объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов.
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Медведев рассказал об ответе России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Российская сторона готова ответить на расширение НАТО на севере симметричными мерами в случае вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной», – цитирует Медведева ТАСС.
По его словам, есть несколько путей движения Швеции и Финляндии внутри НАТО: умеренный и другой, более радикальный, предполагающий, что эти страны «полностью распахнут калитку» и создадут базы на своей территории и разместят ударные вооружения.
«Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», – сказал Медведев.
«Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех», – сказал зампред Совбеза.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
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Озвучена неожиданная причина, по которой Джонсон не может стать генсеком НАТО
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Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон не может стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, в частности, потому, что не является женщиной, сообщил источник в международных институтах в Брюсселе.
«Главная причина: в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причем желательно представительница новых стран НАТО», – передает ТАСС слова источника.
В то жзе время он добавил, что «оптимальный профайл имеет экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая одновременно является женщиной, что придаст альянсу большую инклюзивность, представителем стран Балтии с четкой критической позицией в отношении России и в то же время обладает определенными знаниями России и русского языка». То есть, по его мнению, Каллас соответствует всем критериям для того, чтобы сменить Йенса Столтенберга в октябре 2023 года на посту генсека НАТО.
Ранее сообщалось, что уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как нынешний глава альянса Йенс Столтенберг оставит кресло в сентябре следующего года.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Напомним, британский премьер ранее предположил, что Россия якобы не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Высказывание британского политика прокомментировали в Кремле, назвав Джонсона «мечтой для Фрейда».
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Черногория начала замораживать недвижимость россиян
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На сайте кабмина Черногории опубликован документ, в соответствии с которым в стране начинают замораживать недвижимость российских граждан в рамках санкций, введенных в связи со спецоперацией России на Украине.
В июне глава МВД Черногории Филип Аджич сообщил, что планируется заморозить 44 объекта недвижимости россиян, передает ТАСС.
Эксперты сообщают, что граждане России в 2021 году инвестировали в экономику Черногории более 129 млн евро, из них 49,46 млн евро вложено в недвижимость. Посол России в Подгорице Владислав Масленников указал, что Россия последние 15 лет является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику.
Напомним, черногорские власти присоединились к санкциям ЕС против России. Черногория объявила персонами нон грата ряд российских дипломатов. Черногорский оператор «МТел» прекратил ретрансляцию российских телеканалов RT, RT Documentary, «РТР-Планета» и «Россия-24». Также Черногория закрыла воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова.
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Британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам
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Семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей, пишет The Independent.
«Украинская семья из девяти человек живет в страхе, что стук в дверь может оставить их без крова в любой момент, после того как им сказали покинуть свой британский дом всего через несколько недель после прибытия», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Семья 36-летнего Максима Хирика прибыла в королевство в мае, в рамках государственной программы жилье ей предоставил житель города Фэрхем, офицер Королевского флота Дадли Мальстер. Как сообщали местные СМИ, британец пообещал предоставить украинцам кров на шесть месяцев, однако уже через несколько недель потребовал от них покинуть жилье. При этом сделать это они должны были еще до 15 июля.
Благодаря краудфандингу украинцам удалось собрать более 20 тыс. фунтов стерлингов (почти 1,5 млн рублей), однако как минимум 15 домовладельцев отказали им в возможности арендовать жилье. Как заявил Хирик, он и его жена готовятся к моменту, когда «кто-то появится в дверях и скажет им уйти».
По словам украинца, «деньги не решают проблему». «Мы не ожидали, что здесь даже с деньгами, даже когда мы делаем предложения агентствам или арендодателям внести арендную плату за 12 месяцев вперед с поручительством, они не соглашаются», – пожаловался мужчина.
Он отметил, что «понимает», почему домовладельцы не хотят сдавать жилье семье из девяти человек, включая ребенка-аутиста и двух пожилых женщин, одна из которых страдает от деменции. «Мы разослали заявки (на аренду) более чем 15 домам. Они (арендодатели) не называют причины, по которым нас не принимают, они просто говорят: «Извините, но арендодатель выбрал кого-то другого», – заявил Хирик.
Украинец добавил, что не знает, как долго его семья сможет оставаться в своем нынешнем жилье, так как крайний срок 15 июля уже истек. На данный момент его проблемой занимается команда из четырех адвокатов, которые пытаются помочь ему с домом и работой.
Ранее Times сообщала, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения об отношениях от одиноких мужчин в обмен на помощь.
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В Британии предупредили о возможности раскола в ЕС из-за энергокризиса
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Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса, говорится в статье, опубликованной на сайте британской Financial Times (FT).
Согласно изданию, высокие показатели инфляции, резкой рост стоимости жизни в ЕС и предложения по сокращению потребления энергоресурсов грозят обернуться отказом от жесткой антироссийской позиции стран – членов сообщества. Хотя, как отмечает издание, многие западные политики видят весомый эффект санкций ЕС для российской экономики, ряд государств Евросоюза обеспокоены тем, что эта политика дорого обходится им самим и бьет по карманам собственных граждан, передает ТАСС.
В то же время издание со ссылкой на источники в ЕС проинформировало об отсутствии четких планов по ослаблению рестрикций Брюсселя против Москвы на данном этапе. Более того, неназванный представитель правительства Германии также подтвердил неготовность резкого пересмотра внешнеполитического курса в отношении России в ближайшее время.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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Дипломат из Норвегии устроила скандал в отеле из-за ненависти к русским
В Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.
Она заявила, что «ненавидит русских», она «привыкла к чистым номерам», поскольку из Скандинавии, ролик публикует Telegram-канал «RT».
На кадрах видно, как женщина сначала подходит с вопросом на ресепшен, а спустя время начинает громком возмущаться, закатив скандал. Женщина требовала немедленно предоставить ей чистый номер.
«Я буду стоять здесь, пока не получу номер! Я буду стоять у двери номера и смотреть, как горничная убирает!», – сообщает СМИ.
В отеле ситуацию комментировать не стали, а от МИД Норвегии пока не поступало каких-либо комментариев. Telegram-канал Mash сообщает, что дипломат возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере.
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В Финляндии предложили шесть вариантов ограничения российского туризма
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Глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер во время обсуждения вопроса уместности присутствия российских туристов из-за спецоперации на Украине предложил шесть вариантов ограничения туризма из России, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.
Первый вариант – полное прекращение оформления виз для россиян, что запрещено законами ЕС и правилами шенгенского пространства, передает РИА «Новости».
Второй вариант – ограничение количества принимаемых заявлений на получение визы, но многоразовых финских виз в России сейчас около 100 тысяч.
Третий вариант – разрешить въезд в страну по веской причине родственникам финских резидентов.
Четвертый вариант – аннулировать все выданные визы у россиян, что тоже не совсем законно.
Пятый вариант – закрыть границу для пассажирских перевозок.
Шестой вариант – общее решение Евросоюза, в линии которого Финляндия и декларирует направление своей политики.
Сейчас в Финляндию ежедневно прибывает около семи тысяч российских туристов, так как граница открыта с 15 июля.
В МИД России заявляли, что прекращение выдачи Финляндией виз гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой.
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Северная Македония передала Украине танки Т-72
Минобороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72, сообщает сербское национальное телевидение.
Македонское оборонное ведомство сообщает, что речь идет о танках «третьего поколения» из подразделения, которое будет расформировано. При этом ведомство не уточняет, сколько точно танков было передано украинской стороне.
«Мы хотели бы отметить, что на основе проведенного анализа и принятых планов оснащения армии Республики Северная Македония в предстоящий период будет проведена реформа, а именно расформирование танкового батальона», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что правительство приняло решение безвозмездно передать определенное количество бронемашин Украине.
Всего на вооружении Северной Македонии находился 31 танк Т-72. Технику страна получила от России в 2000 году во время конфликта с албанскими сепаратистами.
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Экс-помощница Джонсона пожаловалась, что была для него «няней»
Бывшая заместитель главы аппарата премьер-министра Великобритании Клео Уотсон заявила, что ее работа с Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит была больше похожа на работу няни.
«Моя роль на Даунинг-стрит звучит круто, но много времени я была ближе к роли няни для Бориса», – передает РИА «Новости» слова Уотсон, переданные в материале для Tatler.
Так, во время начала пандемии коронавируса постоянно измеряла британскому премьеру температуру, во время его восстановления после COVID-19 напоминала пить витамины или делать упражнения, также напомнила о необходимости часто мыть руки.
Уотсон также подчеркнула, что покинула Даунинг-стрит после ухода бывшего главного советника Джонсона Доминика Каммингса в 2020 году.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый глава кабинета министров. При этом, по информации СМИ, Джонсон рассчитывает вернуть себе этот пост в будущем.
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Британия переплатила за импорт электроэнергии из Бельгии 5000%
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В июле Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии из Бельгии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне в период аномальной жары, сообщают СМИ.
Spectator не указывает точные даты, объем приобретенной электроэнергии и итоговый счет. Отмечается, что ситуация оказалась еще тяжелее из-за безветренной погоды, в результате чего снизился объем энергии, вырабатываемой ветрогенераторами. Издание подчеркивает, что негативные последствия от взлета цен оказались бы еще сильнее, если бы страна осталась в ЕС. Spectator считает, что счета за электричество, возможно, были бы еще выше, а Лондону пришлось бы брать на себя обязательства о добровольном сокращении потребления газа, передает ТАСС.
На прошлой неделе пожарные Лондона пережили самый напряженный после Второй мировой войны день. Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов, загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии «Крануэлл» в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.
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Сербия перешла на необъявленное чрезвычайное положение
До конца марта в Сербии действует чрезвычайное положение, хотя формально его не вводят, сообщил президент страны Александр Вучич. Он рассказал, что 1 млрд кубометров газа по рыночным ценам обойдется в несколько раз дороже, чем 2 млрд кубометров газа из России.
Вучич заявил, что «эти восемь месяцев будут самыми тяжелыми за последние 10 лет». Из-за жары прекратилась выработка электроэнергии в области гидроресурсов, при этом цена на энергоносители растет, а дешевый российский газ покрывает только 62% потребностей, передает ТАСС со ссылкой на Pink.
Президент сказал, что «с электричеством много проблем, с водой бескрайняя проблема». «С газом также, но мы боролись, и я верю, победили, у нас уже 100 млн кубометров в ПХГ в Венгрии, каждый день мы закачиваем по 4–5 млн», – сказал он, добавив, что в ПХГ «Банатский двор» хранится 247 млн кубометров. По его словам, если начнется «война во всех частях мира», у Сербии «есть газ на 50 дней».
Вучич почеркнул, что отказ Белграда от перехода на зеленую повестку фактически спас страну, а Европа «возвращается на уголь и атомные станции». Кроме того, он указал, что Сербия заключила «отличное соглашение» с Россией о поставках газа на три года, по которому 2 млрд кубометров Белград получит по цене 350–370 долларов за 1 тыс. кубометров. Однако стране необходим еще 1 млрд кубометров, который по рыночным ценам обойдется стране в несколько раз дороже, чем 2 млрд кубометров газа из России, заключил Вучич.
Напомним, в июле чрезвычайное положение в области энергетики объявили в Венгрии. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что «в последние дни стало ясно, что с большой вероятностью в Европе не будет достаточно газа на осенне-зимний отопительный сезон».
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Золоторудное месторождение «Кумтор» перешло в собственность Киргизии
Великобритания окончательно передала Киргизии золоторудное месторождение «Кумтор», сообщили в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова.
«Был передан полный пакет юридических документов, включая все необходимые передаточные акты, доверенности и свидетельства для оформления полного перехода прав собственности на 100% акций компаний «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» в пользу ОАО «Кыргызалтын», – цитирует представителя пресс-службы РИА «Новости».
По его словам, президент Киргизии дал оперативные поручения кабинету министров страны «обеспечить эффективную разработку национального достояния республики – месторождения «Кумтор» во благо народа Кыргызстана с соблюдением всех требований национального законодательства (экологических, налоговых, корпоративных, трудовых и т. д.) и международных стандартов».
Centerra Gold около 30 лет вела разработку месторождения «Кумтор» с запасами золота около 700 тонн. Месторождение являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля «Кумтора» в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.
В прошлом году Киргизия предъявила компании финансовые претензии на 4,2 млрд долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке «Кумтора». По версии киргизской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологической ситуации в республике. В начале апреля президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что по достигнутому мировому соглашению с Centerra 100% акций «Кумтора» перешли к Бишкеку.
В конце ноября прошлого года в Киргизии прошли парламентские выборы, где стрежневым политическим инструментом Жапарова стала национализация «Кумтор» – крупнейшего золоторудного месторождения в Центральной Азии. Доля государства в проекте и распределение получаемых прибылей неоднократно менялись на протяжении этих лет, провоцируя конфликты между канадцами и быстро меняющимися правительствами Киргизии. Садыр Жапаров был одним из тех, кто оседлал тему национализации «Кумтор» еще в 2010 году и спустя более десяти лет, уже в качестве президента, смог реализовать задуманное.
В Белграде заявили, что албанцы «готовят ад» в Косово и Метохии
Албанская сторона «готовит ад» в Косово и Метохии, принимая решение о прекращении действия сербских документов с 1 августа, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.
«Мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально ад в предстоящие дни. [Президент Сербии Александар] Вучич сегодня встретится с представителями сербов из Косова и Метохии. Ситуация в Косово и Метохии достигает кульминации», – передает ТАСС его слова.
Селакович добавил, что в связи с ситуацией в Косово в воскресенье вечером к гражданам Сербии обратится президент Александар Вучич.
В Сербии ожидается формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов 3 апреля. «Движение социалистов» главы МВД является многолетним постоянным коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, однако вхождение Вулина в новый состав правительства официально пока не подтверждено.
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МИД заподозрил в визовой политике Финляндии «вступительный взнос в НАТО»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что предложение финских депутатов о невыдаче виз россиянам – это «вступительный взнос в НАТО».
Захарова заявила, что «возможная реализация активно поддержанных в последние дни представителями крупнейших политических партий Финляндии призывов прекратить выдавать шенгенские туристические визы гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой», передает РИА «Новости».
Она указала, что Финляндия претендует на «передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод», но местными политиками «не скрывается, что основной мотив их инициативы – бесплодные попытки сильнее «наказать» Россию и ее граждан».
Как подчеркнула Захарова, нет и речи о каких-либо «угрозах безопасности Финляндии или здоровью граждан». Она напомнила об обязательствах Финляндии «способствовать взаимным поездкам и контактам граждан». Как указала Захарова, «такие действия в конечном итоге ведут к возвращению разделительных линий в Европе и, как следствие, к росту напряженности». «Или это вступительный взнос в НАТО?» – говорится в сообщении.
Напоним, объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.
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