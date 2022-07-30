В Херсоне начал работу форум «Вместе с Россией»

Форум общественности «Вместе с Россией» начал работать в субботу в Херсоне, в его работе участвуют более 500 делегатов, которые обсуждают вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона.

«Сейчас важно подтвердить, что это инициатива жителей нашего региона. Она подтверждается таким большим количеством участников и желающих... Если ты чего-то хочешь – а мы все вместе хотим быть с Россией, – то вся вселенная нам будет помогать, и в первую очередь Россия. И все, что мы сделаем с любовью, обречено на успех», – передает РИА «Новости» слова главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

В зал Херсонского университета все желающие попасть не смогли, поэтому часть людей разместились в сквере университета и оттуда по трансляции наблюдают за происходящим.

Организаторы форму отметили, что более 500 делегатов определят основные положения национальной, молодежной и социально–экономической политики области, что станет основой будущего.