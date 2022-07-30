Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки

Житель столицы Роман Мацуков поссорился с соседом снизу из-за шума в квартире. Позже он заметил, что пол местами стал нагреваться. Как доказал эксперт, причиной стало СВЧ-излучение в квартире, замеры и бытовые эксперименты выявили источники.

Мацуков предположил, что его сосед мог сам создать магнетрон, чтобы «облучать» соседей.

«Можно самостоятельно собрать магнетрон с помощью, грубо говоря, магнетрона, который в микроволновке находится. Сделать направляющую, все в открытом доступе находится», – сказал он.

Сосед мужчины не стал подтверждать или опровергать информацию изданию «Газета.Ru».

Замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов заявил, что в ведомство поступает много жалоб об «облучении» жителей Москвы. По его словам, измерять уровень излучения необходимо с помощью специального дорогостоящего оборудования.

«Единственный выход – пригласить аккредитованную в установленном порядке лабораторию для проведения таких измерений. Пока нет измерений, абсолютно нечего говорить. Без проведения инструментальных измерений, никакие другие косвенные показатели ни о чем не говорят», –объяснил он.

А конфликт у мужчины с соседом начался еще в декабре из-за шума.

В начале июля суд отклонил иск жителя Москвы, который просил признать незаконным отказ McDonald's продавать еду после ухода компании из страны.