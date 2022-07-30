|
|
Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Житель столицы Роман Мацуков поссорился с соседом снизу из-за шума в квартире. Позже он заметил, что пол местами стал нагреваться. Как доказал эксперт, причиной стало СВЧ-излучение в квартире, замеры и бытовые эксперименты выявили источники.
Мацуков предположил, что его сосед мог сам создать магнетрон, чтобы «облучать» соседей.
«Можно самостоятельно собрать магнетрон с помощью, грубо говоря, магнетрона, который в микроволновке находится. Сделать направляющую, все в открытом доступе находится», – сказал он.
Сосед мужчины не стал подтверждать или опровергать информацию изданию «Газета.Ru».
Замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов заявил, что в ведомство поступает много жалоб об «облучении» жителей Москвы. По его словам, измерять уровень излучения необходимо с помощью специального дорогостоящего оборудования.
«Единственный выход – пригласить аккредитованную в установленном порядке лабораторию для проведения таких измерений. Пока нет измерений, абсолютно нечего говорить. Без проведения инструментальных измерений, никакие другие косвенные показатели ни о чем не говорят», –объяснил он.
А конфликт у мужчины с соседом начался еще в декабре из-за шума.
В начале июля суд отклонил иск жителя Москвы, который просил признать незаконным отказ McDonald's продавать еду после ухода компании из страны.
Руководство армии Китая объявило о подготовке к войне
|
|
Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало своих солдат готовиться к войне.
«Готовьтесь к войне!» – написали в аккаунте 80-й общевойсковой армии Китая в Weibo накануне предполагаемого визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
Спикер Палаты представителей сегодня отправилась в турне по странам-союзникам США в Азии. Ожидалось, что Пелоси залетит и на Тайвань, но до сих пор не ясно, состоится ли визит, сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наблюдают за перемещениями американского атомного авианосца «Рональд Рейган» в Южно-Китайскорм море.
До этого сообщалось, что американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей вошли в Южно-Китайском море после успешного визита в порт Сингапура. В то же время НОАК укрепляет свое присутствие в регионе. В пятницу Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова.
Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
Турки оценили скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо»
Читатели издания En Son Haber (Турция) отреагировали на поведение болельщиков турецкого футбольного клуба «Фенербахче», скандировавших во время ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» имя российского лидера.
«Правильно, что скандировали. Эти европейцы – лицемеры. Если киевское «Динамо» выводят в следующий тур в попытке заискивать перед Украиной, то получают такой ответ, словно пощечину. Потому что им придется иметь дело с Путиным», – передает РИА «Новости» комментарий одного из читателей.
«Эти отморозки-киевляне заслуживают большего. Они посчитали, что им все можно! Так что мы полностью поддерживаем Россию. Ни Киев, ни украинцы нас не волнуют», – поддержал его второй.
«Я галатасараец. Но и я бы сделал то же самое. Запад не должен победить», – считает третий.
«Поддерживаете вы Путина или нет, но это официально глава российского государства, а Россия – одна из трех-пяти сильнейших стран мира. Скандировать лозунги в пользу Путина – не преступление», – уверен четвертый.
«Да здравствует Владимир Путин! Правильно скандировали», – резюмировал пятый.
В среду «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»
Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.
Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Бундестаге выступили за эксплуатацию «Северного потока – 2»
Германия нуждается в российском газе, для поставок, если не будет других вариантов, можно было бы использовать «Северный поток – 2», который достроен, но не сертифицирован, выразил мнение глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст.
«В целом всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию – он так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке – 2» имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, не важно по каким причинам, и если в конце концов обеспечение газом можно будет добиться лишь при помощи «Северного потока – 2», то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог объяснил неспешность России в переговорах с США
|
|
«Сегодня российско-американские переговоры нужны Вашингтону гораздо больше, чем нам. Поэтому Москва не торопится отвечать на их предложения, вырабатывает позицию и ждет более подходящего момента для переговоров», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными.
«В первую очередь задержка переговоров вызвана сложной геополитической ситуацией. Кроме того, поскольку предполагается обсуждать обмен Бута на двух американцев, я думаю, Москва еще определяет свою позицию в этом вопросе», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
«Пока у нас есть представление, что в общем нам не о чем разговаривать с американцами. Пока не завершен украинский кризис, мы еще не поставили США перед очевидным фактом того, что они окончательно проиграли битву за восток Украины», – рассказал собеседник.
«Когда американцы поймут, что они проиграли как минимум в битве за Донбасс, тогда уже можно будет идти с ними на какие-то переговоры и пытаться заставить их услышать нашу точку зрения, в том числе по вопросам безопасности», – уверен политолог.
«Мы видим, что к переговорам стремятся они, а не мы. Поэтому мы можем себе позволить показывать американцам, что не будем сразу бежать на встречу при первом их желании. Конечно, когда-то нам нужно будет начать с ними переговоры, но для этого нужна более удобная позиция», – полагает эксперт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными. Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время». Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром: Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах «Северного потока»
|
|
Поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту, заявил замглавы Газпрома Виталий Маркелов.
«В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – сказал он в эфире «России-24», передает ТАСС.
Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют «Газпром» в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании.
Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Российская компания планирует опубликовать часть переписки с компанией Siemens.
Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров сказал, как Макрон оскорбил африканские страны
|
|
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно его обеспокоенности расширением связей африканских стран с Россией оскорбительны, от французской стороны можно было бы ожидать более этичных высказываний, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Что касается президента Макрона и его заявлений, действительно, в общем-то, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее – что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление прозвучало по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – членов ШОС.
«Ну, в общем-то, если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», – подчеркнул Лавров.
По словам Лаврова, африканские страны и коллеги по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) понимают, что любой член международного сообщества может подпасть под санкции Вашингтона, «если будет поступать каким-то образом, который не понравится американцам или будет вызывать у них неприятие». «Уже, по-моему, у всех эта мысль достаточно прочно отложилась», – передает ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, Лавров провел четырехдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию России по Украине и договорился о том, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали.
Британская газета Financial Times написала, что успех турне Лаврова по странам Африки демонстрирует, что Западу не удалось добиться полной изоляции России. Издание признало, что Москва сохраняет сильное влияние в Африке, несмотря на политику, которую проводит Запад. В статье говорилось также, что многие африканские страны сейчас считают основной причиной продовольственного кризиса санкционную политику Запада, который не может оградить развивающиеся государства от последствий своих решений.
Большое турне по африканским странам практически параллельно с Лавровым провел французский президент Эммануэль Макрон. Кроме того, на Черный континент собирается шеф евродипломатии Жозеп Боррель. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия переиграла Европу в Африке.
В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины
|
|
Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».
Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.
Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В багаже сотрудника ОБСЕ обнаружили карты военных объектов ДНР
Багаж одного из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, оставленный в донецком отеле, подтверждает версию о ведении им в Донецкой народной республике шпионской деятельности, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время органами госбезопасности ДНР ведется изучение действий одного из представителей миссии, собиравшего служебную информацию о Вооруженных силах ДНР, в связи с чем и принято решение о проведении обследования. Характер выявленных материалов обескураживает. Обнаруженное объясняет безрезультатность деятельности ОБСЕ, а также раскрывает образ отдельных представителей миссии, которые использовали служебное положение для получения личной выгоды и шпионажа», – сообщается в Telegram-канале теробороны.
Там же размещено видео, на котором представлены обнаруженные в багаже предметы. В том числе спутниковые снимки городов ДНР с уловным обозначением вооруженных сил, образцы используемого в ДНР камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений, медали. Предположительно, эти предметы планировалось вывезти в страны НАТО для последующего изучения, а карты могли быть использованы для нанесения ударов по ДНР.
Кроме того, в подготовленном к вывозу багаже обнаружено несколько икон, часть из которых представляет культурную и историческую ценность, а также экстремистская литература.
Ранее Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом ЦРУ США на Украине.
До этого в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens
|
|
Российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
Всего в документе идет речь о 43 нарушениях обязательных требований. В частности, сообщает о невыполнении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта КС «Портовая», не обеспечена взрывобезопасность. Не выполнены требования по порядку проведения и организации работ по техобслуживанию и ремонту устройств с учетом требований. Имеются требования к устройству рельсовых путей мостовых кранов. Также не выполнены требования к электрооборудованию во взрывоопасных зонах.
Ряд пунктов относятся к несоблюдению требований, касающихся правил и техники безопасности.
Приложены обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» – ведущему руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Артему Степанову и к гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.
Опубликованы и акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Санду пообещала обратиться за помощью к Румынии в случае «военной угрозы» со стороны России
Президент Молдавии Майя Санду заявила на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, что обратится за помощью к Румынии в случае «военной угрозы» со стороны России.
«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь [Румынии]», – передает ТАСС ответ Санду на вопрос о формах ожидаемой Кишиневом поддержки со стороны Бухареста в такой ситуации.
В конце июня молдавский президент Майя Санду заявляла, что информация о «планах России» по нападению не соответствует действительности. Позже она отмечала, что необходимо усилить армию страны из-за якобы российской угрозы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский прибыл в порт Одессы для встречи с послами G7 и Турции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Турции в Одессе, следует из фотографий, опубликованных его пресс-службой.
«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Зеленского.
На фото запечатлен момент встречи послов стран G7 и Турции в порту Одессы, куда они прибыли, чтобы поддержать «продуктовую сделку» по вывозу продовольствия с Украины.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЦБ начал моделировать сценарий отмены торгов долларом
Банк России проводит с участниками рынка моделирование различных сценариев, сообщили в ЦБ в ответ на запрос о проработке механизма расчета курса доллара в случае отмены его торгов на бирже.
«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЦБ обсуждает сценарий, при котором биржевого курса доллара больше не будет.
Как пояснили ряд СМИ со ссылкой на экспертов, курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков, однако сам алгоритм определения курса пока еще только разрабатывается.
Ранее сообщалось, что рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров заявил Блинкену о планах России выполнить все задачи спецоперации на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском ведомстве.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», – сказали в МИД, передает ТАСС.
Ранее в американском ведомстве сообщили, что стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
|
|
«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.
«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.
Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.
С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.
Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.
Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери
|
|
Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.
Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 275 районах.
В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка ДНР самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР», – отметил Конашенков.
«Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской народной республики, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС России на севере Херсонской области ликвидировано более 130 украинских военных.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД