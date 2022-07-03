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Стрельба произошла в ТЦ в Копенгагене
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В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене пострадали не менее трех человек, сообщают СМИ.
Датское радио сообщило, что сейчас «три человека проходят лечение в травматологическом центре Rigshospitalet после стрельбы в большом центре Field's». Мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен назвала инцидент «ужасными событиями». По ее словам, «была вызвана группа экстренного реагирования города». Один человек задержан, передает РИА «Новости».
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон призвала не распространять в соцсетях видео с места «этого трусливого нападения» по соображениям безопасности. Представитель Еврокомиссии такого уровня впервые призывает людей не публиковать видео с места серьезного инцидента в стране ЕС, передает ТАСС.
Захарова едко ответила главе МИД Латвии на слова о «красавице»
Официальный представитель МИД едко ответила министру иностранных дел Латвии, который адресовал ей фразу про «красавицу».
Министр ответил Захаровой на критику о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил фразой, которую ранее использовал президент России Владимир Путин в адрес украинского руководства.
«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица», – написал Ринкевичс по-русски, передает РБК.
«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» – ответила Захарова главе латвийского ведомства в Telegram.
Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
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По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Цены на газ в Латвии выросли почти на 90%
Оператор газотранспортной системы Latvijas gaze повысил тарифы на газ для домохозяйств Латвии, рост в зависимости от объемов потребления составил от 65,6% до 89,9%, сообщил портал Delfi.
Представитель правления компании Айгар Калвитис сообщил, что с учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно закупать недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ уже использован, поэтому его приходится покупать по нынешней высокой цене, передает ТАСС.
Ранее министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявлял, что Рига планирует принять законодательные поправки, запрещающие импорт российского газа с 1 января 2023 года.
15 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна больше не будет покупать российский газ.
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Пушков: Страны Запада покупают российскую нефть у Индии
Некоторые страны Запада покупают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ – либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это – секрет Полишинеля», –написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель из-за санкций против России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
В Болгарии предупредили о риске народных протестов из-за дипломатического конфликта с РФ
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От бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит, сказал газете ВЗГЛЯД болгарский общественный деятель Христо Маринов. По решению действующего правительства страны, из Болгарии высылают 70 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова поставила перед руководством России вопрос о закрытии нашего диппредставительства.
«Народ Болгарии категорически против решений марионеточного правительства Петкова, приведших к ухудшению отношений с Россией. Взаимное закрытие посольств Россией и Болгарией вызовет взрыв в болгарском обществе», – подчеркнул председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.
Собеседник отметил, что решение о высылке российских дипломатов, означающее дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Софии, происходит на фоне усиливающегося экономического кризиса в Болгарии. «Жители Болгарии испуганы – никакой стабильности нет, уверенности в завтрашнем дне нет, – рассказал Маринов. – Бешеные цены на электроэнергию, резко выросла стоимость водоснабжения, будет ли газ в стране – никто не знает, уголь подорожал».
По словам Маринова, от бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит. Общество возмущает навязывание Вашингтоном своей воли европейским и в том числе балканским странам. «Почему на встрече двух министров энергетики суверенных государств – Болгарии и Греции – с ними за столом сидит посол США? Это позор для Софии и Афин», – подчеркнул собеседник.
«И на фоне всего этого проходимец из Канады, которого мало кто тут считает болгарским патриотом, ссорится с Россией», – заметил Маринов.
Собеседник имеет в виду Кирила Петкова, который руководил правительством Болгарии с декабря прошлого года. 22 июня парламент вынес правительству Петкова вотум недоверия. Осенью возможны внеочередные парламентские выборы. Пока кабинет продолжает работать, а Петков руководит им в ранге и. о. премьер-министра. Действующий глава правительства учился и начинал работать в Канаде, делал карьеру в канадском бизнесе. В политическом кризисе, приведшем к вотуму недоверия правительству, Петков обвинил, помимо оппозиции, российского посла в Софии Элеонору Митрофанову.
Во вторник и. о. премьера заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». В ответ в четверг Митрофанова заявила болгарскому телевидению о возможности разрыва дипотношений. Позже посол сообщила ТАСС о том, что российское диппредставительство поставило условие Болгарии отмены решения об объявлении дипломатов персонами нон грата до 12.00 пятницы. «Если ответа не последует или он будет отрицательным, то я буду ставить перед президентом Российской Федерации вопрос о закрытии посольства, что будет означать разрыв дипломатических отношений», – пояснила Митрофанова.
МИД Болгарии отклонил ноту российских дипломатов об отмене решения о высылке. После этого Митрофанова распространила специальное обращение к болгарским гражданам, в котором сообщила, что намерена поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии.
Теперь многие десятки тысяч россиян в Болгарии, купившие недвижимость или приезжающие отдохнуть, останутся без поддержки, выразил опасение Маринов. «Кроме того, окажутся в трудной ситуации рабочие разных специальностей и квалификации, а также сотрудники различных компаний, приехавшие из Болгарии в Россию для работы по контрактам. Все идет к тому, что в лучшем случае останется два консульства Болгарии в России – в Петербурге и Екатеринбурге. И всем, кто работает в российском столичном регионе, нужно будет за каждой справкой ездить как минимум за 800 км», – пояснил собеседник.
«Если болгарское общество пока массово не выступает, то политики уже начали переходить к конкретным действиям – так, одна из национальных партий Болгарии собирается подать заявление в генпрокуратуру Болгарии на Петкова за решение о высылке российских дипломатов», – сообщил Маринов.
Добавим, что c учетом членов семей до 3 июля страну должны покинуть около 200 человек, а работа посольства и генеральных консульств РФ в Болгарии будет фактически блокирована. Это решение уже поставило дипломатические отношения двух стран на грань разрыва, констатирует ТАСС.
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Немцы призвали Литву извиниться перед Россией
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Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит части товаров через Калининградскую область.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что правительство Германии выражало недовольство поведением Вильнюса и настаивало на снятие ограничений. В Литве возмутились этой точкой зрения и сочли позицию ЕС «поражением», передает РИА «Новости».
Позже глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора и сочла Еврокомиссию ответственной за это.
Читатели немецкого издания раскритиковали действия Литвы, обвинив ее в намеренной эскалации напряженности, призвав извиниться перед Россией.
«До чего мы дошли: то, что на самом деле соответствует здравому смыслу, а также заключенным договоренностям (свободное передвижение между двумя частями России), теперь преподносится как «уступка Путину». С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику», – посетовал Thomas G.
Читатель под ником Weltumseglerin назвал блокаду Калининграда незаконной, глупой и опасной.
«Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию?», – выразил возмущение он.
«Как насчет того, чтобы министр иностранных дел перестала читать мораль и начала искать пути мирного решения?» – задался вопросом Rheinländer.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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От премьера Болгарии потребовали учитывать угрозу России разорвать дипотношения
Правительство Болгарии должно учитывать риск разрыва дипотношений с Россией, заявил президент Болгарии Румен Радев, призвав созвать заседание кабмина.
В соцсетях Радев прокомментировал «возникшее напряжение в отношениях с Россией». Он призвал «премьер-министра созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами», передает ТАСС.
Радев подчеркнул, что такое решение должно «отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России». Как указал Радев, нельзя допустить, чтобы болгарские граждане в России «остались без дипломатического представительства». По его словам, «недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали рисков эскалации и экономических последствий от них». Президент заявил, что ответственность за принятые решения полностью лежит на правительстве страны.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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Эксперт: Германия указала Литве на нежелание воевать с Россией
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«Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят – но они смогут вовремя остановиться. Поэтому из Берлина их одернули, что дальше идти не следует», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, комментируя сообщения немецкой прессы о возмущении правительства Шольца литовской блокадой Калининграда.
«Мы наблюдаем все-таки публикацию в прессе, а не какие-то публичные действия руководства ФРГ, поскольку публично официальный Берлин не может себе позволить таких демаршей. Любое публичное слово против Литвы в этой ситуации будет означать поддержку России. Но ответ на вопрос, почему Германия выразила недовольство, довольно прост – в Берлине не хотят войны с Россией», – отметил доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ, политолог Вадим Трухачев.
«Литва ведет себя, как будто лишилась тормозов. Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят – но они смогут вовремя остановиться. Поэтому из Германии их одернули, что дальше идти не следует», – заметил эксперт.
Трухачев также высказал предположение, сходное с тем, что ранее сделал политолог Владимир Корнилов – российский гарнизон мог быть выведен с черноморского острова Змеиный в обмен на возобновление свободного транзита в Калининград. Собеседник высказал версию, что такой размен мог быть предметом обсуждения российского руководства с канцлером Олафом Шольцем или с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. «Причем Литву тоже поставили в известность, но все это происходило непублично, – полагает Трухачев. – Потом решили сообщить всему миру об этом через «Шпигель». Сама же Литва не смогла об этом объявить из-за того, что она – самая русофобская страна в Европе».
Ранее онлайн-издание Spiegel сообщило, что правительство Шольца возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград. Руководство Германии настаивает на снятии запрета, отмечает издание. «Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Накануне судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.
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Литовцев заставят платить за воду из рек и озер
В Литве с 2024 года вступит в силу законодательный акт, обязующий местных жителей платить за использование воды из озер и рек, сообщают информационные агентства.
Новый закон предполагает, что в случае использования воды из водоема объемом более 10 кубов в сутки необходима регистрация в специальном реестре, передает «Sputnik Беларусь».
В случае забора воды объемом более 100 кубов пользователям придется платить за это. Такса составляет 0,003 евро за кубический метр.
Ранее в Польше местным жителям разрешили собирать хворост в лесах в больших объемах. Эта мера проходит в качестве ответа на рост цен на энергию.
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Русские жители Нарвы обвинили Данию в разжигании межэтнического конфликта
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«На деле этнические русские действительно благосклонно относятся к своей исторической родине – России, но это никак не связано с политикой», – заявил газете журналист из Эстонии Олег Култаев, комментируя сообщение датского телеканала о том, что русскоязычное большинство Нарвы поддерживают спецоперацию России на Украине.
«Русские относятся к своей стране благосклонно в первую очередь потому, что это их этническая родина, их культурный багаж. И это касается не только тех, кто живет в Нарве, это о русских по всему земному шару», – сказал главный редактор сайта Infosila, житель Нарвы Олег Култаев.
«Журналисты к этой адекватной поддержке пытаются привязать политику. Сейчас в Эстонии многие люди вообще крайне осторожно высказывают свою позицию по ситуации на Украине. Они боятся «раскачать лодку», разжечь еще больший конфликт, опасаются репрессий. Но всегда остаются те, кто пытаются все политизировать, усматривает какую-то роль Владимира Путина», – возмутился журналист.
Култаев также не согласился со словами одной из участниц датского ролика, которая говорила о притеснении этнических русских в Эстонии. «Например, никто не запрещает говорить им на русском языке. Проблема здесь совершенно в другом – власти решили перевести эстонские школы на преподавание на национальном языке. И сложность в том, что не все педагоги могут свободно говорить на эстонском», – утверждает он.
«Нам придется признать, что подобные сюжеты есть не только на датском телевидении. Аналогичные кадры и заявления можно встретить почти на любом канале мира. И это очевидная «заказуха», которая направлена на создание напряженных отношений между соседними государствами. В любом конфликте есть заинтересованные стороны, которые пытаются на этом заработать», – заключил Култаев.
Датский телеканал tv2.dk выпустил сюжет, в котором утверждается – в эстонской Нарве местные жители, этнические русские, поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону восточного соседа. «Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95% горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте», – цитирует РИА «Новости» сообщение.
Так, горожане рассказали, что не разделяют западную позицию по отношению к Москве. «Путин делает для России всё. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине», – рассказал местный житель Анатолий, добавив, что в случае гипотетического военного конфликта России и Эстонии, жители Нарвы поддержат Москву. «Я точно буду с русскими. В Нарве все за Россию», – подчеркнул он.
Пенсионерка Людмила Толомпойко, в свою очередь, пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, кроме того, этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. При этом она заметила, что в вопросе мира с Россией ситуация зависит от эстонского правительства, которое женщина призвала быть «благоразумнее и дипломатичнее».
По данным эстонской переписи населения 2021 года, 87% населения Нарвы составляют русские. В целом, в уезде Ида-Вирумаа с центром в Нарве, также преобладает этнически русское население – 73%.
Президент Болгарии поручил сформировать новое правительство страны экс-министру финансов
Президент Болгарии Румен Радев поручил кандидату на пост премьер-министра страны, сопредседателю коалиции «Продолжаем перемены», победившей на досрочных парламентских выборах, Асену Василеву сформировать новое правительство республики.
«В соответствии с Конституцией Республики Болгария и по итогам голосования по вотуму недоверия в Народном собрании 22 июня вручаю вам мандат на право сформировать правительство. Болгария находится в социальном, экономическом и политическом кризисе. Болгары говорят об основательных тревогах в связи с ростом цен, нарастающей неизвестностью и нестабильностью. А реформы и средства по плану восстановления и устойчивости ждут своей реализации. Сейчас мы имеем еще и внешнеполитический кризис. Наши граждане нуждаются в безопасности и предсказуемости. Мы нуждаемся в стабильном правительстве, которое обеспечит развитие европейской Болгарии», – цитирует ТАСС Радева.
Василев в свою очередь отметил, что во время кризиса исключительно важно иметь правительство, которое будет работать в интересах граждан, отстаивало бы болгарский интерес и независимость нашего государства, как это делал первый кабинет «Продолжаем перемены».
Представленные в парламенте политические партии Болгарии – коалиция «Продолжаем перемены», Болгарская социалистическая партия, коалиция «Демократическая Болгария» и независимые депутаты ведут переговоры о правящей коалиции и новом правительстве страны, у них есть 7 дней, чтобы их успешно завершить или вернуть мандат президенту.
Напомним, прежний глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
Ранее народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.
Асен Василев, получивший мандат на формирование нового правительства страны и представляющий интересы коалиционной болгарской партии «Продолжаем перемены», ранее занимал пост министра финансов Болгарии. Его кандидатуру «настоятельно рекомендовал» одобрить Народному собранию (парламенту) страны ушедший в отставку глава болгарского кабмина Кирил Петков.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, каким может быть новый состав болгарского правительства и как теперь может измениться политика Софии в отношениях с Москвой.
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Эксперт оценил планы Финляндии разместить базу НАТО в Южной Карелии
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«В городе Лаппеенранта очень неплохой аэродром, выполнявший роль небольшого транспортного хаба, в том числе, в интересах России. Но военный объект здесь никто размещать не будет – он накрывается обычной, даже не крупнокалиберной артиллерией», – сказал газете ВЗГЛЯД сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Власти приграничного финского города Лаппеенранта заявили о желании разместить в окрестностях базу НАТО.
«В случае вступления в НАТО Финляндии – а это довольно большая по площади страна – никто не будет размещать базу или военный аэродром у границы с Россией. Такой объект можно накрыть артиллерией даже не гаубицами калибра 152 мм, а обычной артиллерией калибра 122 мм, не говоря уже о других средствах поражения. Не следует считать руководство альянса глупцами», – отметил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, старший научный сотрудник Инситута Европы РАН Николай Межевич. «Впрочем, не следует считать глупцом и мэра Лаппеенранты Киммо Ярву, который выступил с идеей размещения натовской базы», – добавил эксперт.
О том, что власти финского города Лаппеенранта, хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии (регионе на юго-востоке Финляндии, центром которого является Лаппеенранта) сообщает издание Yle со ссылкой на мэра Ярву. «Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», – приводит слова мэра РИА «Новости». Отметим, что Лаппеенранта находится в 25 километрах от российской границы и в 170 километрах от Санкт-Петербурга. Финская провинция Южная Карелия граничит с Ленинградской областью и Республикой Карелия.
В том, что глава провинциального города выступил с инициативой стратегического характера, нет ничего удивительного, заметил Межевич. «Мэры приграничных городов Финляндии на протяжении последних тридцати лет, периодически позволяли себе определенные политические заявления, – пояснил эксперт. – Но мэр Лаппеенранты – так же как и мэры Иматры, Савонлинны, Котки, Хамины (всех этих людей я когда-то знал лично) – раньше, как правило, наоборот, делали условно пророссийские заявления. И это вполне понятно – бюджет пограничных городов Финляндии традиционно складывался из отчислений турфирм и прямых платежей российских туристов, которые массово туда приезжали на отдых, за покупками и так далее».
Показательно, что совсем недавно в Иматре и в более крупной Лаппеенранте не возникало необходимости переходить на английский в общении с продавцами – всегда находился сотрудник, знающий русский язык, добавил собеседник. По-русски говорили и на таможне.
«Таким образом, российско-финская граница после 1991 года и до последнего времени была не столько барьером, сколько линией контакта, «окном в Европу», – продолжает эксперт. Но теперь, после того как Финляндия потеряла выход на российский рынок, местные власти делают ставку на привлечение финских государственных инвестиций, а в перспективе, и натовских средств, которые, чисто теоретически, могут заместить выпадающие доходы от туризма.
Винить в том, что том, что мэр Лаппеенранты выступил с таким предложением, следует общий курс руководства Финляндии на разрыв связей с Россией и включение в Североатлантический альянс, подчеркнул Межевич. «В самом городе Лаппеенранта, кроме небольшого научно-технического кластера, и столь же небольшого университета ничего нет. Технопарк, открытый в городе, был во многом ориентирован на российский рынок. Сайменский канал, который проходит через Лаппеенранту, в условиях натовской Финляндии функционировать не будет, – отметил специалист. – Грядут тяжелые времена. Так что я бы на месте мэра переехал бы куда-нибудь в Турку или Тампере – те города на западе Финляндии, которые несколько меньше затронет кризис, вызванный разрывом отношений с Россией».
Добавим, что мэр Ярва заверял горожан, что вступление в НАТО «подарит надежду» финской Южной Карелии, членство в Альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.
В субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса США письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Напомним, что после того, как Турция сняла возражения на присоединение двух скандинавских стран к альянсу, Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что потеряет Финляндия, лишившись потока российских туристов, которые уже столкнулись с дискриминацией в этой стране – и о том, какие территориальные вопросы Россия может задать этой вступающей в НАТО стране.
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СМИ: Измененные правила транзита в Калининград могут включить в новый пакет санкций
В новый пакет санкций Евросоюза против России могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что подготовка нового пакета санкций продолжается. Ряд стран будут настаивать на необходимости изменений в некоторых положениях, в частности, в пакет санкций предполагается включить исправления ранее утвержденных мер, передает ТАСС со ссылкой на агентство.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Накануне судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.
Онлайн-издание Spiegel сообщило, что правительство Шольца возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград. Руководство Германии настаивает на снятии запрета, отмечает издание. «Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», – цитирует сообщение РИА «Новости».
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Депутат: Закрытие контрсанкционной информации защитит Россию от экономического ущерба
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Закрытие контрсанкционной информации поможет избежать риска причинения экономического ущерба России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. В пятницу думский комитет по экономической политике одобрил норму об ограничении распространения контрсанкционной информации в СМИ и интернете. Соответствующая поправка будет рассмотрена Госдумой на следующей неделе.
«Поправка о закрытии контрсанкционной информации предлагается для того, чтобы в СМИ не попадала непроверенная информация, которая не должна предаваться огласке раньше времени», – пояснил председатель думского комитета по контролю Олег Морозов.
Депутат заверил, что в случае принятия поправки СМИ смогут освещать успехи России в параллельном импорте и импортозамещении. Для этого в материале нужна ссылка на то ведомство, которое предоставит такую информацию. «Обнародование информации будет возможно после одобрения контрагентами, которые занимаются параллельным импортом», – указал собеседник.
Таким образом, сведения о конкретных сделках не должны попадать в печать, пока «контракт не заключен и не получил официальный статус, а соответствующее ведомство не уполномочено дать эту информацию журналистам». «А во всех остальных случаях – пожалуйста, журналист сможет рассказать об этом, проанализировать, покритиковать или похвалить – это его дело», – пояснил Морозов.
Политик подчеркнул, что закон готовится для того, чтобы России не был нанесен экономический ущерб. «Скажем, проводятся переговоры о заключении контракта по параллельному импорту. Затем информация каким-то образом утекает в прессу, которая начинает анализировать ее, после чего контракт срывается, потому что на нашего партнера или его продукцию накладываются санкции. Вот этого надо избежать», – подытожил депутат.
В пятницу думский комитет по экономической политике одобрил норму об ограничении распространения контрсанкционной информации в СМИ и интернете. Как сообщает ТАСС, соответствующая норма была одобрена в виде поправки, инициированной группой депутатов, ко второму чтению законопроекта о праве правительства разрешать заключать до конца 2022 года концессионные соглашения, концедентом по которым является субъект РФ, без проведения конкурса. Планируется, что документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении на заседании 5 июля.
Согласно тексту поправки, под такой информацией понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных и планируемых сделках в области внешней торговли товарами, услугами, информацией или интеллектуальной собственностью, распространение которых может повлечь введение ограничительных мер со стороны недружественных государств и международных организаций в отношении сторон таких сделок, российских юрлиц и граждан. Распространение такой информации допускается только с письменного согласия ее обладателя – российского гражданина или юрлица, совершившего или планирующего такую сделку.
Требование о получении такого согласия не распространяется на руководителей и уполномоченных представителей органов госвласти или местного самоуправления, а также на руководителей и уполномоченных представителей Центробанка при осуществлении ими своих полномочий. После публикации соответствующей информации участником сделки на своем официальном сайте либо в СМИ с письменного разрешения участника сделки, либо распространения этой информациями представителями госорганов действие ограничений на данную информацию прекращается.
Распространение контрсанкционной информации с нарушением установленных требований влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом.
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