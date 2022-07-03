Глава ЛНР назвал выход войск на административные границы новым Днем победы

Выход союзных сил на административные границы республики является новым Днем великой победы, 3 июля «навсегда войдет красной датой» в календарь ЛНР, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Сегодня, 3 июля, великий день, который навсегда войдет красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Сегодня наши войска, при поддержке Вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах», – написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник поздравил всех граждан с этим «новым Днем великой победы». «Этот праздник, как и в далеком 1945 году, тоже со слезами на глазах – бои были тяжелыми и кровопролитными. И победа снова за нами, так будет всегда», – отметил он.

«Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены! Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок. И вот наконец-то были взяты и такие большие города Луганской области, как Рубежное и Северодонецк, а сегодня полностью освобожден Лисичанск» – добавил глава ЛНР.

В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.

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