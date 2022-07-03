Стало известно, куда попали выпущенные ВСУ снаряды по Мелитополю

Работа российских систем ПВО предотвратила повреждение жилых районов Мелитополя при ночном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня ночью украинские военные формирования пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя. Благодаря своевременной работе систем ПВО жилые районы не пострадали», – написал он в Telegram.

По его словам, снаряды попали на территорию аэродрома, в районе Авиагородка нанесен ущерб частным домовладениям и многоквартирным домам.

Балицкий отметил, что жители Мелитополя не пострадали от обстрелов города украинскими войсками.

«Город остается под надежной защитой. Все попытки военных формирований Украины разрушить нашу мирную жизнь будут отражены силой российской армии и ее оружия», – указал он.

Также Балицкий заявил, что удар по Мелитополю был нанесен из ракетных систем залпового огня большой дальности, поставленных Украине НАТО, о чем свидетельствует характер обстрела.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности.

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